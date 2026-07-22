Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Các bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, ngụ P.Gia Định, TP.HCM); và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM).

Đây là 4 bị can tiếp theo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng đang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (hiện đang thụ án 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Trong quá trình buôn lậu kim cương, Trần Công là người bán số kim cương này cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC.

Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình mua kim cương trái phép, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là công ty con chuyên kiểm định thuộc SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, giai đoạn 2022 - 2024 các bị can trên đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỉ đồng. Toàn bộ kim cương đều đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Như vậy, đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ tổng cộng 1.593 viên kim cương.

Theo Minh Hải (TNO)