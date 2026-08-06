Gia Lai: Phát hiện gần 3,5 tấn kem dưỡng da không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

(GLO)- Công an xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất một kho hàng trên địa bàn và phát hiện gần 3,5 tấn mỹ phẩm kem dưỡng trắng da toàn thân không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức khám xét đột xuất nơi cất giấu tang vật tại kho hàng thuộc thôn Phú Kim (xã Phù Cát) do ông T.V.H làm chủ cơ sở.

Máy móc, thiết bị “trộn kem” tại kho của ông T.V.H.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm kem dưỡng trắng toàn thân (kem trộn) không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, gồm 1.504 kg kem màu vàng được chứa trong 32 thùng carton, trị giá khoảng 22,56 triệu đồng và 1.943 kg kem màu trắng chứa trong 48 thùng carton, trị giá khoảng 19,43 triệu đồng.

Ngoài số mỹ phẩm trên, tại kho hàng còn có nhiều nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất mỹ phẩm, gồm 6 can dầu PARA loại 30 lít, một máy đóng gói, một máy bơm kem vào bịch và một bồn inox.

Số lượng lớn kem màu trắng và vàng không có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cất giữ tại kho của ông T.V.H.

Theo thông tin ban đầu, ông T.V.H thuê địa điểm trên để tự sản xuất kem trộn và đưa ra thị trường tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm, nguyên liệu cùng máy móc, thiết bị liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.