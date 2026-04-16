Phát hiện cơ sở sản xuất kem siêu trắng da từ hóa chất trôi nổi

(GLO)- Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang xác minh, làm rõ các vi phạm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của hộ kinh doanh U.N. (ở thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) - một cơ sở kem trộn được nhiều phụ nữ biết đến

Trước đó, ngày 10-4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở Y tế và Công an xã Bình Dương kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của hộ kinh doanh U.N.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh 4 loại mỹ phẩm, gồm kem body ủ lạnh siêu trắng 350 g, kem body ủ lạnh siêu trắng 500 g, bột lá tắm bà đẻ, kem cốt.

Mỹ phẩm được pha trộn thủ công trong thau, đóng chai ngay trên nền nhà. Ảnh: Cơ quan C.A cung cấp

Qua kiểm tra xác định, cơ sở này có diện tích khoảng 150 m2, quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, thực hiện trên nền gạch, không có các biện pháp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong quá trình sản xuất.

Cơ sở sử dụng các loại thau để chứa nguyên liệu sản xuất với thành phần chính là bột gạo, phối trộn với các loại hóa chất, mỹ phẩm khác được mua trôi nổi trên thị trường.

Các thành phần này được phối trộn và đóng chai theo khối lượng, dán nhãn thành các sản phẩm để quảng cáo, bán qua mạng xã hội.

Lực lượng chức năng xác định cơ sở kem trộn này có 3 dấu hiệu vi phạm, bao gồm: Sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu để phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm; đồng thời thu giữ toàn bộ số kem trộn thành phẩm và các loại nguyên liệu dùng để sản xuất.

Lực lượng chức năng yêu cầu cơ sở ngừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái quy định.