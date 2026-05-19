Công an Gia Lai truy tìm người bị tố giác trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định truy tìm người bị tố giác trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, người bị truy tìm là Rơ Châm Vil (nữ), sinh ngày 12-4-1984 tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai; dân tộc Jrai, không tôn giáo, quốc tịch Việt Nam; số căn cước công dân: 064184008063, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp ngày 25-4-2025.

Rơ Châm Vil thường trú tại làng Bui, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện nay không rõ; có cha là Byl (SN 1941), mẹ là H’Tul (SN 1949), chồng tên Jưt (SN 1985). Rơ Châm Vil có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải.

Hiện Rơ Châm Vil không rõ đang ở đâu, vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu giải quyết tố giác về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai; Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh được đề nghị phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy đối tượng trên, cần thông báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), gặp Điều tra viên là Đại úy Nguyễn Trọng Tuấn (số điện thoại: 0935.791979) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.