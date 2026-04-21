Truy tìm thanh niên nghi lừa đảo bán đất lấy 800 triệu đồng rồi bỏ trốn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định truy tìm người đối với Phạm Quốc Đạt (SN 1997, trú tại tổ 5, phường Hội Phú) liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N.T.T. (trú tại phường Thống Nhất) về hành vi của Đạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang truy tìm Đạt liên quan đến tố cáo chiếm đoạt 800 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Theo bà T., khi thấy Đạt đã đăng bán đất trên mạng xã hội, bà đã liên hệ Đạt để mua. Đạt đã gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ liên quan để lấy lòng tin của bà T.

Để thực hiện giao dịch, bà T. đã chuyển trước cho Đạt khoảng 800 triệu đồng và hẹn sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sẽ trả hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt đã “bặt vô âm tín” rời khỏi địa phương không liên lạc được.

Để giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Đạt, báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Chương (SĐT: 0983.527527).