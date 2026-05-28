Bắt quả tang đối tượng trộm chó trên địa bàn xã Bình Hiệp

(GLO)- Sáng 28-5, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tiến hành mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn.

Rạng sáng ngày 28-5, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hòa Mỹ (xã Bình Hiệp) nhận được thông tin từ người dân về việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi vấn trộm chó.

Đối tượng và tang vật tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau đó, Tổ bảo vệ an ninh trật tự báo cáo Công an xã Bình Hiệp để phối hợp nắm tình hình, mật phục, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 4 giờ 50 phút ngày 28-5, tại xóm 2 (thôn Hòa Mỹ), Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn phối hợp với lực lượng Công an xã bắt giữ đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn.

Đối tượng khai nhận tên là Lê Xuân T. (SN 1972, thường trú tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc). Đêm 27 rạng sáng 28-5, đối tượng sử dụng xe máy mang biển số 77L1-210.xx di chuyển qua nhiều nơi trên địa bàn xã Bình Hiệp để trộm chó.

Đối tượng dùng bả để bắt trộm chó của người dân. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã bắt trộm 1 con chó của người dân thôn Hòa Mỹ với trọng lượng hơn 12 kg.

Cơ quan Công an phát hiện một lượng lớn bả chó cùng một số dụng cụ đối tượng sử dụng thực hiện hành vi.

Công an xã Bình Hiệp tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.