Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt quả tang đối tượng trộm chó trên địa bàn xã Bình Hiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-5, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tiến hành mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn.

Rạng sáng ngày 28-5, Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hòa Mỹ (xã Bình Hiệp) nhận được thông tin từ người dân về việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi vấn trộm chó.

doi-tuong-tai-thoi-diem-bat-giu.jpg
Đối tượng và tang vật tại hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau đó, Tổ bảo vệ an ninh trật tự báo cáo Công an xã Bình Hiệp để phối hợp nắm tình hình, mật phục, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 4 giờ 50 phút ngày 28-5, tại xóm 2 (thôn Hòa Mỹ), Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn phối hợp với lực lượng Công an xã bắt giữ đối tượng khi đang thực hiện hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn.

Đối tượng khai nhận tên là Lê Xuân T. (SN 1972, thường trú tại khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc). Đêm 27 rạng sáng 28-5, đối tượng sử dụng xe máy mang biển số 77L1-210.xx di chuyển qua nhiều nơi trên địa bàn xã Bình Hiệp để trộm chó.

tang-vat-vu-trom.jpg
Đối tượng dùng bả để bắt trộm chó của người dân. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã bắt trộm 1 con chó của người dân thôn Hòa Mỹ với trọng lượng hơn 12 kg.

Cơ quan Công an phát hiện một lượng lớn bả chó cùng một số dụng cụ đối tượng sử dụng thực hiện hành vi.

Công an xã Bình Hiệp tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có

Tin tức

(GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông N.M.P. (SN 1978, trú làng Dơng, xã Kông Chro) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lặng thầm đi tìm sự thật

Lặng thầm đi tìm sự thật

Ký sự pháp đình

(GLO)- Bất kể ngày đêm, lễ, Tết hay ngày nghỉ, cán bộ làm công tác giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn sẵn sàng lên đường đến hiện trường phục vụ điều tra, phá án.

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tin tức

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng cấp dưới bị xét xử với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ” trong quá trình triển khai cơ sở 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

null