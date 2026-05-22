Hơn 100 doanh nghiệp, lái xe vận tải được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 100 doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng CSGT thông tin, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải xảy ra thời gian gần đây. Đáng chú ý, ngày 10-5, tại QL 19 đoạn qua xã Bình Khê xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách hoạt động tuyến cố định Đắk Lắk - Đà Nẵng làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Trước đó, ngày 8-5, tại QL 25 đoạn qua xã Uar xảy ra vụ tai nạn tự gây của xe khách khiến 3 người tử vong.

Lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: N.L

Theo Phòng CSGT, qua các vụ tai nạn cho thấy vẫn còn tình trạng một số đơn vị kinh doanh vận tải buông lỏng quản lý lái xe, phương tiện; chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe; công tác nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian lái xe, khoảng cách an toàn còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ; xem các video tuyên truyền về hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

Đại diện DN kinh doanh vận tải hành khách tham gia trao đổi với Phòng CSGT. Ảnh: N.L

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường quản lý đội ngũ lái xe; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian làm việc; tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc không bảo đảm sức khỏe.

Đồng thời, các đơn vị cần quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm.

Cũng tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp vận tải đã trao đổi, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đại diện Sở Xây dựng và Phòng CSGT cũng trực tiếp giải đáp, hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác quản lý vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, các doanh nghiệp và lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

