2 đối tượng ở Gia Lai bị bắt trong đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng trú tại xã Ia Lâu trong chuyên án triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu quy mô lớn.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trang Facebook “Dịch vụ Lộc Phát” quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng với giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng mỗi loại.

Lực lượng Công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của 2 đối tượng tại Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Xác định đây là hành vi phạm tội nguy hiểm, gây hệ lụy lớn cho xã hội, có thể tiếp tay cho các hoạt động tội phạm khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ và Công an nhiều tỉnh, thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng ở tỉnh Nghệ An, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây này, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng được chia làm nhiều mắt xích khác nhau ở các địa phương. Trong đó, 2 đối tượng ở Gia Lai nằm trong đường dây này là Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) và Bùi Đức Thuyên (SN 2006) cùng trú tại xã Ia Lâu.

Đối tượng Huyên phụ trách việc in ấn và sản xuất giấy tờ giả. Ảnh: Nhật Phong

Huyên là đối tượng đã có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2025. Sau khi ra tù, Huyên tiếp tục kết nối với các đối tượng trong đường dây thông qua mạng xã hội Telegram.

Huyên đã cùng Thuyên thuê 1 phòng trọ tại phường Diên Hồng để ở và 1 căn nhà tại hẻm 132 đường Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 4, phường Thống Nhất) làm “nhà xưởng” để in ấn, sản xuất làm giả giấy tờ, con dấu.

Để che giấu hành vi của mình, các đối tượng không trực tiếp gửi hàng cho các nhà xe mà tạo đơn ở nhiều vị trí khác nhau cho shipper tới lấy hàng đi giao.

Nắm thông tin về các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lai Châu trong một thời gian dài trước khi bắt giữ Huyên và Thuyên, khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ nhiều tang vật vào ngày 15-5.