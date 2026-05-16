Gia Lai siết chặt quản lý phương tiện, tài xế sau 2 vụ tai nạn xe khách liên tiếp

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai các biện pháp nhằm nâng cao công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực này sau 2 vụ tai nạn xe khách liên tiếp.

Theo đó, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

Xe khách giường nằm rơi xuống vực trên đèo An Khê vào đêm 10-5. Ảnh: Nguyễn Chơn

Điển hình là vụ xe khách giường nằm của nhà xe Lâm Nhật Minh (tỉnh Đắk Lắk) lao xuống vực trên đèo An Khê (đoạn quốc lộ 19 qua xã Bình Khê), xảy ra vào khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10-5, sau khi va chạm với xe ben trong lúc đổ đèo. Vụ tai nạn khiến 1 hành khách tử vong, 2 người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 qua xã Uar cũng xảy ra vụ lật xe khách 16 chỗ khiến 3 người tử vong.

Các vụ tai nạn xe khách xảy ra liên tiếp gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Nguyễn Chơn

Qua các vụ tai nạn cho thấy vẫn còn tình trạng một số đơn vị kinh doanh vận tải buông lỏng công tác quản lý lái xe, phương tiện; chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe.

Một số đơn vị chưa thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông của lái xe, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tài xế còn hạn chế.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quản lý và khai thác phương tiện kinh doanh vận tải nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các nghị định, quy định liên quan.

Xe khách giường nằm Tín Hương dừng giữa tỉnh lộ 629 qua xã Ân Hảo để trả khách, gây nguy hiểm giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các nhà xe cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, phần đường, làn đường, thời gian làm việc của lái xe; tuyệt đối không giao phương tiện cho lái xe không đủ điều kiện, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc không đảm bảo sức khỏe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc quản lý, khai thác và lưu trữ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe theo quy định; bố trí bộ phận theo dõi, kịp thời nhắc nhở các lái xe vi phạm.

Bến xe tự phát tại ngã ba Bình Minh trên quốc lộ 1 (phường Hoài Nhơn Tây) gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các đơn vị cũng cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi đưa vào hoạt động; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển hành khách vào ban đêm, đặc biệt là trên các tuyến đường đèo dốc, hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Trường hợp để xảy ra tình trạng lái xe, phương tiện thuộc đơn vị quản lý vi phạm nghiêm trọng quy định giao thông hoặc để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, thì người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm” - Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh.