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Xử lý chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai lệch về vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 5-6, Công an xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch về vụ án người phụ nữ gây tai nạn giao thông khiến một Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Krái phát hiện một tài khoản Facebook của người dân trên địa bàn đăng tải bài viết có nội dung sai lệch, gây hoang mang dư luận liên quan đến kết quả tuyên án của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với vụ người phụ nữ gây tai nạn giao thông khiến một Chủ tịch UBND xã tử vong.

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Anh B. tại buổi làm việc với Công an xã Ia Krái. Ảnh: ĐVCC

Tài khoản này cho rằng đây là bản án không thích đáng và có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm cá nhân, tổ chức; đồng thời chia sẻ các điều luật liên quan nhưng không chính xác.

Công an xã Ia Krái đã xác minh và mời chủ tài khoản là anh R.M.B. (SN 1984, trú tại xã Ia Krái) đến làm việc. Tại đây, anh B. thừa nhận: Xuất phát từ cảm xúc cá nhân và sự thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có những hành vi trên.

Công an xã đã giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Qua đó, anh B. nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

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