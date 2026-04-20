Công an vào cuộc vụ thanh niên hành hung phụ nữ trên phố ở Quy Nhơn Tây

(GLO)- Sáng 20-4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip, thông tin về vụ một phụ nữ đi xe máy bị một thanh niên áp sát, chặn đầu, hành hung trên đường phố, xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, theo nội dung tài khoản Facebook tên “Thỏ Gấu Nhím Sóc” đăng tải, lúc 17 giờ 34 phút ngày 19-4, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp, trong khi 2 người không quen biết nhau.

Đăng kèm bài viết là đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc, cùng hình ảnh thanh niên và xe máy của người này.

Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ, không chỉ xâm hại sức khỏe nạn nhân mà còn gây mất trật tự, nguy hiểm giao thông.

Ngay sau khi xuất hiện, thông tin trên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với hành vi bạo lực của thanh niên trong clip và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này.

Clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc. Clip: Đình Phan

Sáng 20-4, Trung tá Trần Hoài Phương - Trưởng Công an phường Quy Nhơn Tây - cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành làm việc với đối tượng để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.