Công an vào cuộc vụ cụ bà bị thanh niên hành hung trong quán ăn ở phường Quy Nhơn Nam

NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 7-4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà bị một thanh niên chửi bới, đánh đập, được cho là xảy ra tại quán ăn nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung bài viết và thông tin hiển thị trong đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7-4, tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam. Thời điểm này trong quán ăn có 3 thanh niên có dấu hiệu say xỉn đang ngồi ăn uống và một cụ bà được cho là người phục vụ tại quán.

anh.jpg
Thanh niên mặc áo đen đấm liên tiếp vào phần đầu, mặt cụ bà trong quán ăn. Ảnh chụp màn hình

Trong lúc ăn uống, giữa một thanh niên và cụ bà xảy ra lời qua tiếng lại. Thanh niên này xưng hô “mày tao” và nhiều lần văng tục, chửi bới cụ bà. Người này sau đó thậm chí ném vật dụng vào mặt và bê chồng ghế nhựa ném về phía nạn nhân.

Trong quá trình cự cãi sau đó, thanh niên này phun nước bọt, chửi bới cụ bà thậm tệ.

Vụ việc được camera tại quán ăn ghi lại. Clip: Người dân cung cấp

Một nguồn tin cho biết, quán ăn xảy ra sự việc nằm ở khu vực cạnh ngã ba Hoàng Văn Thụ - Thành Thái, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã trích xuất camera tại quán ăn đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Khuya 7-4, Trung tá Phạm Văn Chung - Trưởng Công an phường Quy Nhơn Nam - cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc.

null