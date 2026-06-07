Dược phẩm Agimexpharm bị phạt nặng do vi phạm liên quan đến 19 loại thuốc đang lưu hành

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm do liên tiếp vi phạm các quy định về đăng ký lưu hành thuốc, thông báo thay đổi thuốc và bán thuốc không đúng đối tượng theo quy định.

Các sai phạm được xác định liên quan tới 19 loại thuốc đang lưu hành trên thị trường, trong đó nhiều hành vi bị áp dụng tình tiết tăng nặng.

Theo Quyết định số 422/QĐ-XPHC ngày 3-6-2026 của Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (địa chỉ số 27 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược.

Dược phẩm Agimexpharm bị phạt 160 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm. Ảnh: thuongtruong.com.vn

Cụ thể, hành vi thứ nhất là doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu phải thông báo trước khi lưu hành thuốc. Sai phạm được xác định trên 7 thuốc gồm Agicipro, Datpagi 10, Agi-VitaC, Agiosmin, Agicarvir, Agoflox và Agitritine 200.

Hành vi thứ hai được xác định nghiêm trọng hơn khi Công ty không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng vẫn đưa thuốc ra lưu hành đối với 12 sản phẩm. Danh sách vi phạm bao gồm nhiều thuốc như Agimycob, Neomiderm, Ihybes 150, Robazef Fort, Agi-Cotrim F, Agimsamin F, Goutcolcin cùng một số sản phẩm khác.

Ở hành vi thứ ba, Agimexpharm còn bị xác định bán 4 thuốc gồm Agimetpred 4, Agi-Bromhexine 16, Neomiderm và Agimycob cho các cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Theo đó, doanh nghiệp đã bán các thuốc kê đơn và thuốc không thuộc danh mục thuốc thiết yếu cho một số quầy thuốc chỉ được phép kinh doanh thuốc thiết yếu và thuốc không kê đơn.

Cục Quản lý Dược đã quyết định xử phạt Agimexpharm tổng số tiền 160 triệu đồng, gồm 35 triệu đồng đối với hành vi thứ nhất, 90 triệu đồng đối với hành vi thứ hai và 35 triệu đồng đối với hành vi thứ ba.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Agimexpharm chấp hành quyết định xử phạt và nộp đủ số tiền 160 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Được biết, Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm có tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm An Giang, ra đời năm 1981. Đến nay, Công ty đã có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dược.