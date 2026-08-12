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Đo đạc, kiểm kê cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ)

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm kê, đo đạc, xác minh vụ hàng loạt cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay là xã Ia Hrú).

Ngày 11-8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Hrú tổ chức đo đạc, kiểm kê số cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ).

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Các gốc cây được lực lượng kiểm lâm đo đường kính mặt cắt, xác định vị trí bằng định vị GPS. Ảnh: M.P

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm đo đạc 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng và 2 cây tùng. Các gốc cây được đo đường kính mặt cắt, xác định vị trí bằng định vị GPS. Những thân, khúc gỗ còn lại tại hiện trường cũng được đo đường kính điểm đầu, điểm cuối và chiều dài.

Việc kiểm kê nhằm xác định khối lượng cây gỗ bị chặt hạ, đánh giá thiệt hại; đồng thời đối chiếu các khúc gỗ còn tại hiện trường với gốc cây để xác định có trùng khớp hay không.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Hrú hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan vụ việc.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Ia Hrú hoàn thành báo cáo, gửi Chi cục Kiểm lâm trước ngày 15-8 để tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh.

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Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đề nghị Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Hrú hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm và báo cáo trước ngày 15-8. Ảnh: M.P

Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh việc hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ bị chặt hạ; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh việc hàng loạt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ) bị chặt hạ. Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Ia Hrú xác định có 13 cây bị chặt, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng có đường kính khoảng 60-95 cm. Tại hiện trường có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom, đường kính khoảng 30-77 cm.

UBND xã Ia Hrú nhận định đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị chặt hạ.

Theo giải trình bước đầu của Công an xã Ia Hrú, Trưởng Công an xã đã cho phép Tổ An ninh cơ sở đang trực tại trụ sở Công an xã Hbông (cũ) chặt hạ một số cây sau khi phát hiện gió lớn làm gãy nhiều cành, nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

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