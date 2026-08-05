Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) và kết nối trực tuyến tới 14 điểm cầu Viện KSND khu vực trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội thảo tại Trụ sở Viện KSND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xoay quanh 6 nhóm chính sách trọng tâm nhằm phục vụ cho công tác hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các nhóm chính sách bao gồm: cơ cấu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính tư pháp và hoàn thiện thủ tục rút gọn; hoàn thiện nguyên tắc cơ bản, mở rộng phạm vi không khởi tố/miễn trách nhiệm hình sự, bổ sung thủ tục tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và xem xét áp dụng hình phạt nhẹ hơn đối với trường hợp người phạm tội nhận tội.

Cùng với đó là thẩm quyền tố tụng, kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền con người, hoàn thiện quy định về các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế và chế định tranh tụng; bổ sung khái niệm, nguyên tắc hoạt động tố tụng điện tử, thẩm quyền yêu cầu cơ quan cung cấp dịch vụ, thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử và quy trình số hóa hồ sơ vụ án.

Đồng thời, sửa đổi căn cứ xem xét, xử lý yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ; khắc phục các vướng mắc, bất cập thực tiễn về trách nhiệm kiểm sát việc lập hồ sơ vụ việc, xử lý vật chứng và các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt...

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu; đồng thời, giao phòng chức năng tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị để báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Viện KSND tối cao theo quy định, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật tư pháp trong giai đoạn mới.