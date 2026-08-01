Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý hành chính 502 vụ vi phạm

(GLO)- Trong 7 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hành chính 502 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 6,3 tỷ đồng, riêng tiền xử phạt hành chính gần 4,9 tỷ đồng.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các nhóm mặt hàng vi phạm nổi cộm, nhóm hành vi vi phạm phổ biến.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh góp phần ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: Vũ Thảo

Qua kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm cho thấy: Dược phẩm, mỹ phẩm và thuốc lá là những lĩnh vực, mặt hàng có tỷ lệ vi phạm cao nhất; chủ yếu liên quan đến hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm điều kiện kinh doanh.

Tiếp đến là lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy số vụ vi phạm không nhiều nhưng lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý các vụ việc lớn, buộc tiêu hủy hơn 2,2 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, góp phần ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đó, hoạt động thương mại điện tử nổi lên với các hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bán hàng không rõ nguồn gốc trên môi trường internet, buộc tiêu huỷ hơn 1.000 sản phẩm quần áo, mỹ phẩm các loại…

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai còn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh, phát hiện các hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử và xử lý theo quy định.