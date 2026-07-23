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Triệu tập các đối tượng hành hung tài xế taxi tại sân bay Phù Cát

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Liên quan đến vụ tài xế taxi bị hành hung tại sân bay Phù Cát, ngày 23-7, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Vụ việc có dấu hiệu về hành vi cố ý gây thương tích. Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 2 đối tượng hành hung nạn nhân lên làm việc, đồng thời tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

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Hình ảnh tài xế taxi bị hành hung tại sân bay Phù Cát. Ảnh chụp từ clip

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ 13 phút ngày 21-7, anh L.X.H. (SN 1997, trú xã Xuân An, là tài xế hãng Lado Taxi) đang ngồi trong xe ô tô tại bãi đậu xe căn tin của sân bay thì bị đối tượng N.V.T. (SN 1979, trú phường An Nhơn Bắc, là tài xế taxi) đến nói chuyện về mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, N.V.T. dùng tay, chân đánh anh H. Lúc này, đối tượng T.T.T. (SN 1987, trú phường An Nhơn Bắc, là tài xế taxi) đang ở gần đó, chạy đến nắm giữ tay của anh H. lại để đối tượng T. tiếp tục đánh anh này. Hậu quả anh H. bị chấn thương vùng mặt đang điều trị tại Bệnh viện Bình Định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phù Cát điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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