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Khởi tố hành vi giết người với 4 đối tượng mang hung khí đánh nhau trong lô cao su

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 12-6, Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn (Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trong vụ dùng hung khí hỗn chiến trong lô cao su ở làng Nẻh, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ Luật hình sự gồm: Ksor Uin (SN 2007), Rơ Mah Lít (SN 2000), Siu Thái (SN 2007), Siu Tin (SN 2010) cùng trú tại làng Nẻh, xã Ia Krêl.

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Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn đã khởi tố hành vi giết người với 4 đối tượng mang hung khí đánh nhau trong lô cao su. Ảnh: Hoàng Dũng

Trong số này, 3 đối tượng Uin, Lít và Thái đã có lệnh tạm giam, còn Tin bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Do có mâu thuẫn từ trước với 1 thanh niên ở thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, các đối tượng trên đã chuẩn bị dao đi đánh nhau vào khuya 10-5.

Khi gặp nhau ở lô cao su của Đội 3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15), 2 bên đã lao vào đánh nhau. Nhóm của Uin giật được dao tự chế của nhóm đối thủ rồi đánh 1 đối tượng bị thương nặng.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của người khác, nên đã truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người.

Vụ việc ban đầu được Công an xã Ia Krêl xác minh. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra ở lô cao su thuộc địa phận của đất do đơn vị quốc phòng quản lý nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 đã phối hợp cùng Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn triệu tập các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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