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Va chạm với xe tải trên quốc lộ 19B, người đàn ông đi xe máy tử vong

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sau khi va chạm với xe tải đi theo hướng ngược lại trên quốc lộ 19B (đoạn qua xã Gào, tỉnh Gia Lai), một người đàn ông ở xã Bờ Ngoong đã tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6-8 tại Km 182+500 trên quốc lộ 19B đoạn qua thôn Gia Tường, xã Gào.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến anh S. tử vong. Ảnh: Quang Phạm

Thời điểm trên, anh S.S. (SN 1997, trú tại xã Bờ Ngoong) điều khiển xe máy BKS 81AC-300.xx lưu thông trên quốc lộ 19B theo hướng từ Đức Cơ đến Hàm Rồng.

Khi đến Km 182+500, xe máy của anh S. đã va chạm với xe tải BKS 47C-259.xx do ông Tô Trọng Đông (SN 1969, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai điều tra làm rõ.

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