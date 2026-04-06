Từ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhìn về hành trình du lịch xuyên biên giới

(GLO)- Từ trung tâm đô thị Pleiku, chỉ mất hơn một giờ chạy xe theo quốc lộ 14 rồi rẽ sang quốc lộ 19B, du khách đã có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) để bắt đầu một hành trình khám phá văn hóa và thiên nhiên.

Từ đây mở ra cung đường xuyên biên giới đầy mê hoặc: Từ cao nguyên Việt Nam qua vùng Ðông Bắc Campuchia huyền bí đến những cánh rừng nguyên sinh ở Nam Lào.

Sức hút từ sự khác biệt

Khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia, mục tiêu được xác định không chỉ quảng bá vẻ đẹp vốn có mà còn định hình được những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành du lịch xây dựng các sản phẩm đặc thù, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương nhưng có tính liên kết quốc tế cao.

Hành trình du lịch kết nối Tây Nguyên (Việt Nam) với vùng Đông Bắc Campuchia và Nam Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có sức hút khó cưỡng. Lợi thế lớn nhất của cung đường khám phá này là sự đa dạng trải nghiệm trên một hành lang du lịch xuyên biên giới.

Sông Pô Cô nối liền dải đất biên cương xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) với nước bạn Campuchia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chỉ trong một tour ngắn ngày, du khách có thể chạm tay vào lịch sử nghìn năm của đế chế Khmer tại quần thể Angkor Wat, Angkor Thom (tỉnh Siem Reap), rồi tiếp tục hành trình đến Nam Lào để đắm mình trong vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Tại đây, những kỳ quan thiên nhiên như thác Khone Phapheng (lớn nhất Đông Nam Á), quần đảo Si Phan Don với 4.000 đảo nhỏ thơ mộng hay cao nguyên Bolaven với những thác nước hùng vĩ như Tad Fane, Tad Yuang... tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Bên cạnh vai trò trung chuyển, khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng đang dần hình thành những điểm dừng chân cho du khách.

Quốc môn, cột mốc biên giới, các phiên chợ vùng biên hay những điểm du lịch sinh thái như thác Ông Đồng, suối Đôi, rừng giáng hương, rừng gỗ tếch… ở xã biên giới Ia Dom và một số xã lân cận đang mở ra xu hướng du lịch sinh thái, trekking và cắm trại, bước đầu tạo nên những trải nghiệm gắn với đời sống vùng biên.

Cần "cú hích" chiến lược

Từng qua lại biên giới nhiều lần để khảo sát, tìm kiếm sản phẩm phù hợp phát triển du lịch, ông Nguyễn Tấn Thành - Giám đốc Công ty Du lịch Tân Thành (phường Diên Hồng) đánh giá cao triển vọng khai thác mô hình du lịch xuyên quốc gia.

Ông cho biết, giao thông từ trung tâm Pleiku lên Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, rồi từ đây đi các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào đều thông suốt, rất thuận lợi để hình thành các tour, tuyến xuyên biên giới bằng đường bộ.

Quốc môn tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh mở ra một hành trình xuyên biên giới qua vùng Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đặc biệt, vùng Đông Bắc Campuchia với những địa danh như Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear… còn ghi dấu bước chân của hàng nghìn chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm làm nghĩa vụ quốc tế.

Hằng năm, Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ đón nhiều đoàn cựu chiến binh và người thân các liệt sĩ về thăm viếng. Nơi đây cũng thường diễn ra các đại lễ cầu siêu thu hút phật tử, nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia tham dự. Đây cũng là những du khách tiềm năng cho tour du lịch biên giới nếu được hình thành và triển khai bài bản.

Bà Trương Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại du lịch sinh thái Gia Lai (phường Pleiku) nhấn mạnh thêm vị trí chiến lược của Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Không chỉ đưa khách Việt xuất ngoại, ở chiều ngược lại, không ít đoàn khách quốc tế từ Campuchia, Lào đã theo đường bộ qua cửa khẩu Lệ Thanh vào Gia Lai, rồi tiếp tục hành trình về Quy Nhơn, kết nối với tuyến du lịch biển miền Trung.

Dù tiềm năng là rất lớn nhưng theo đại diện các đơn vị lữ hành tại Gia Lai, du lịch kết nối 3 quốc gia hiện còn nhiều hạn chế, các tour vẫn mang tính nhỏ lẻ.

Doanh nghiệp mong muốn có một chương trình xúc tiến du lịch quy mô cấp vùng, phối hợp chặt chẽ giữa 3 nước để tạo ra một thương hiệu điểm đến chung.

Các phiên chợ biên giới giữa doanh nghiệp Gia Lai và Ratanakiri cũng cần được nâng tầm thành các lễ hội văn hóa - thương mại thường niên để thu hút khách quốc tế.

“Cửa khẩu cần sớm vận hành nền tảng số, tạo thuận lợi trong việc giải quyết visa điện tử cho khách quốc tế. Đồng thời, cần đơn giản hóa hơn nữa thủ tục thông quan cho các đoàn xe du lịch (caravan). Có như vậy mới thu hút khách quốc tế vào Gia Lai qua cửa khẩu Lệ Thanh, đồng thời tăng sức cạnh tranh với các khu vực cửa khẩu khác” - bà Nga đề xuất.

Trong chuyến làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vào đầu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đặt vấn đề cần có giải pháp đột phá để phát triển khu vực cửa khẩu thành điểm giao thương, du lịch sôi động; đồng thời, tăng cường liên kết với các điểm đến phía bên kia biên giới, hình thành các tour tuyến cụ thể, thay vì chỉ dừng ở tiềm năng.

Việc hình thành “Một cung đường - 3 quốc gia” không chỉ là sự di chuyển giữa các vùng mà còn mở ra cơ hội liên kết, phát huy giá trị các di sản và phát triển du lịch bền vững.