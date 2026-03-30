Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Cẩm nang du lịch

3 tính năng trên iPhone cần bật ngay khi đi du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo kienthuc.net.vn; ĐS&PL)

(GLO)- Để có thể yên tâm tận hưởng chuyến du lịch mà không lo rủi ro mất dữ liệu, bạn hãy bật ngay 3 tính năng bảo mật trên iPhone gồm: Find My, Stolen Device Protection và iCloud Backup.

3-tinh-nang-tren-iphone-can-bat-khi-di-du-lich.jpg
iCloud Backup được xem là tính năng “bảo hiểm” cho dữ liệu cá nhân nếu không may bị mất thiết bị. Ảnh: M.T

Cụ thể , tính năng Find My không đơn thuần là công cụ tìm iPhone bị mất, mà còn là trung tâm kiểm soát thiết bị từ xa. Khi bật Find My, iPhone có thể được định vị theo thời gian thực trên bản đồ, cho phép phát âm thanh để tìm máy và khóa thiết bị từ xa khi cần.

Điểm đáng chú ý là Find My không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet. Nhờ mạng lưới thiết bị Apple xung quanh, iPhone vẫn có thể gửi vị trí ngay cả khi đang offline hoặc đã tắt nguồn trong một số trường hợp; đồng thời, có thể kích hoạt Lost Mode để bảo vệ dữ liệu.

Để bật tính năng này, bạn vào Cài đặt => Apple Account => Find My; bật toàn bộ các mục, đặc biệt là “Find My network” và “Send Last Location”.

Trong khi đó, Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp) là tính năng được thiết kế để ngăn ngừa trường hợp có thể xảy ra khi du lịch, đó là bị nhìn trộm mật mã; giúp ngăn kẻ gian lợi dụng mật mã, buộc xác thực bằng Face ID và áp dụng cơ chế trì hoãn 1 giờ cho thay đổi nhạy cảm.

Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để khóa máy từ xa, bảo vệ tài khoản và giảm nguy cơ bị chiếm quyền khi đi du lịch. Bạn vào Cài đặt => Face ID & Mật mã => Nhập mật mã => Bật “Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp”.

Cuối cùng, iCloud Backup là “bảo hiểm” cho dữ liệu cá nhân. Khi được khởi động, tính năng này sẽ tự động sao lưu ảnh, video, danh bạ và tin nhắn, đảm bảo rằng ngay cả khi mất thiết bị, bạn không mất dữ liệu.

Trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần đăng nhập tài khoản Apple trên thiết bị mới, toàn bộ dữ liệu sẽ được khôi phục gần như nguyên trạng. Bạn hãy vào Cài đặt => iCloud => Sao lưu iCloud => bật “iCloud Backup” và chọn “Sao lưu ngay” trước khi khởi hành.

Chỉ vài phút thiết lập 3 tính năng trên trước chuyến đi du lịch, bạn đã có hệ thống bảo mật nhiều lớp, yên tâm tận hưởng hành trình trọn vẹn.

Đánh giá bài viết

Những "hộ chiếu đặc biệt" của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Thác Mơ mùa nước đổ

(GLO)- Thác Mơ là tên gọi do cộng đồng du lịch đặt cho dòng thác bắt nguồn từ suối Ia Khai (thuộc làng Ếch, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) trước khi đổ vào dòng Pô Cô huyền thoại.

Người trẻ "mê đi" truyền năng lượng tích cực

(GLO)- Không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, có những bạn trẻ chọn cách kể lại hành trình của mình qua mạng xã hội như một cách lan tỏa văn hóa địa phương và tình yêu quê hương, đất nước. Những thước phim, bức ảnh dung dị và chân thực góp phần giúp hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Kỳ quan giữa rừng già

Danh thắng Hang Dơi nằm tại xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng thuộc một trong những hệ tầng đá cổ nhất ở khu vực. Với dấu ấn của tạo hóa, qua bao thời gian Hang Dơi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ khiến ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ.