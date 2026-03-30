3 tính năng trên iPhone cần bật ngay khi đi du lịch

(GLO)- Để có thể yên tâm tận hưởng chuyến du lịch mà không lo rủi ro mất dữ liệu, bạn hãy bật ngay 3 tính năng bảo mật trên iPhone gồm: Find My, Stolen Device Protection và iCloud Backup.

Cụ thể , tính năng Find My không đơn thuần là công cụ tìm iPhone bị mất, mà còn là trung tâm kiểm soát thiết bị từ xa. Khi bật Find My, iPhone có thể được định vị theo thời gian thực trên bản đồ, cho phép phát âm thanh để tìm máy và khóa thiết bị từ xa khi cần.

Điểm đáng chú ý là Find My không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet. Nhờ mạng lưới thiết bị Apple xung quanh, iPhone vẫn có thể gửi vị trí ngay cả khi đang offline hoặc đã tắt nguồn trong một số trường hợp; đồng thời, có thể kích hoạt Lost Mode để bảo vệ dữ liệu.

Để bật tính năng này, bạn vào Cài đặt => Apple Account => Find My; bật toàn bộ các mục, đặc biệt là “Find My network” và “Send Last Location”.

Trong khi đó, Stolen Device Protection (Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp) là tính năng được thiết kế để ngăn ngừa trường hợp có thể xảy ra khi du lịch, đó là bị nhìn trộm mật mã; giúp ngăn kẻ gian lợi dụng mật mã, buộc xác thực bằng Face ID và áp dụng cơ chế trì hoãn 1 giờ cho thay đổi nhạy cảm.

Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để khóa máy từ xa, bảo vệ tài khoản và giảm nguy cơ bị chiếm quyền khi đi du lịch. Bạn vào Cài đặt => Face ID & Mật mã => Nhập mật mã => Bật “Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp”.

Cuối cùng, iCloud Backup là “bảo hiểm” cho dữ liệu cá nhân. Khi được khởi động, tính năng này sẽ tự động sao lưu ảnh, video, danh bạ và tin nhắn, đảm bảo rằng ngay cả khi mất thiết bị, bạn không mất dữ liệu.

Trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần đăng nhập tài khoản Apple trên thiết bị mới, toàn bộ dữ liệu sẽ được khôi phục gần như nguyên trạng. Bạn hãy vào Cài đặt => iCloud => Sao lưu iCloud => bật “iCloud Backup” và chọn “Sao lưu ngay” trước khi khởi hành.

Chỉ vài phút thiết lập 3 tính năng trên trước chuyến đi du lịch, bạn đã có hệ thống bảo mật nhiều lớp, yên tâm tận hưởng hành trình trọn vẹn.