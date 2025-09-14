Kết nối điểm đến, làm mới tour đầm Thị Nại

(GLO)- Ðầm Thị Nại là đầm phá lớn nhất tỉnh Gia Lai, có diện tích mặt nước hơn 5.000 ha. Nét đặc biệt nơi đây là những cánh rừng ngập mặn xanh bạt ngàn giữa mênh mông sóng nước. Xung quanh khu vực đầm còn có nhiều điểm đến hấp dẫn để du khách khám phá.

Nếu khởi hành từ Quy Nhơn, du khách có thể chọn tour trải nghiệm đầm Thị Nại (thuộc địa phận 2 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và 2 xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông) đi về trong ngày, với những trải nghiệm thú vị.

Nếu có hướng khai thác tốt, xây dựng và kết nối hiệu quả các điểm đến, đầm Thị Nại sẽ tạo sức cuốn hút đối với du khách. Ảnh: Nguyễn Dũng

Điểm dừng đầu tiên là làng chài Hải Minh (phường Quy Nhơn) - ngôi làng tựa lưng vào núi Tam Tòa, mặt hướng ra biển. Nơi đây lưu giữ nét hồn hậu của miền biển cùng những di tích, điểm đến như pháo đài Hổ Ky, hải đăng Phước Mai, tượng đài Trần Hưng Đạo, Bãi Rạn…

Không gian mộc mạc, bình dị với bến thuyền, lồng bè nuôi cá, những phiên chợ sáng rộn ràng hay nhịp tay đan lưới của ngư dân sẽ đem lại ấn tượng khó quên về văn hóa biển.

Làng chài Hải Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Từ Hải Minh, xuôi thuyền rẽ sóng đến tháp Thầy Bói (phường Quy Nhơn) - cụm đá nhô lên giữa đầm. Trên đó là công trình tín ngưỡng gắn liền với nhiều huyền tích dân gian. Đây là không gian tâm linh có những sự cuốn hút riêng đối với du khách phương xa.

Tháp Thầy Bói tọa lạc trên một bãi đá nổi giữa đầm Thị Nại là điểm đến thu hút du khách trong những năm gần đây. Ảnh: Đoan Ngọc

Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông) là điểm đến nổi bật, được ví như “lá phổi xanh” của đầm Thị Nại. Giữa rừng ngập mặn bạt ngàn, nơi chim trời ríu rít gọi bầy, cá tôm bơi lội dưới tán rừng, du khách như lạc vào “thiên đường” sinh thái, tìm về sự bình yên giữa thiên nhiên thơ mộng.

Hiện Công ty TNHH Du thuyền Thị Nại Quy Nhơn đang khai thác 2 tuyến trải nghiệm: Du ngoạn đầm Thị Nại - tháp Thầy Bói - cảng Quy Nhơn và du ngoạn đầm Thị Nại - rừng ngập mặn - Cồn Chim.

Cồn Chim được ví như “lá phổi xanh” trên đầm Thị Nại. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo ông Võ Trọng Trí - Giám đốc Công ty, việc xây dựng tour du lịch đầm Thị Nại không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú khi được ngắm cảnh đẹp, thư giãn trong không gian sinh thái yên bình, mà còn kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử, giới thiệu ẩm thực địa phương.

Công ty cũng đang mở rộng thêm các tour: Đầm Thị Nại - làng chài Nhơn Hải - đảo Hòn Khô; Quy Nhơn city tour - đầm Thị Nại; du ngoạn đầm Thị Nại - Tiểu chủng viện Làng Sông… nhằm tạo nhiều lựa chọn cho du khách.

Phường Quy Nhơn cũng đang phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch lập quy hoạch, gìn giữ di tích, bảo vệ cảnh quan và môi trường đầm thuộc địa phận của phường.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Phường sẽ xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng chài Hải Minh, du lịch tâm linh tại tháp Thầy Bói.

Đồng thời, đầu tư hạ tầng để phát triển sản phẩm văn hóa, kết nối tour tuyến khách đi khám phá đầm Thị Nại kết hợp với tham quan các di tích đền thờ Đức Thánh Trần, tháp Đôi, chùa Ông Nhiêu… ở những khu vực gần đầm Thị Nại nên cũng thuận tiện di chuyển.

Nhiều ý tưởng khác cũng được phường Quy Nhơn và doanh nghiệp du lịch gợi mở khai thác như: tour “dấu ấn lịch sử và đời sống biển” kết nối làng chài Hải Minh - tháp Thầy Bói - Cồn Chim; tour “một ngày làm ngư dân” tại làng chài; hay trải nghiệm “đêm trên đầm Thị Nại” thưởng thức nghệ thuật bài chòi, dân ca, ca nhạc, nghe kể chuyện dân gian… góp phần làm mới sản phẩm du lịch Quy Nhơn và vùng phụ cận.

Chính quyền, ngành chức năng và doanh nghiệp cùng chung mục tiêu đưa đầm Thị Nại trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, với những điểm đến có sức cuốn hút từ bản sắc riêng. Khi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa được kết nối sẽ thêm lợi thế để Gia Lai có sản phẩm du lịch mới trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Trong chuyến khảo sát tiềm năng du lịch đầm Thị Nại cuối tháng 8-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, hướng đi quan trọng nhất là tập trung kết nối các điểm đến để hình thành tour du lịch đầm Thị Nại đa dạng theo mùa, phù hợp với khí hậu.

“Điều quan trọng là phát triển du lịch ở đầm Thị Nại cần gắn liền với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống cư dân vùng sông nước - cửa biển. Chỉ khi đó, sản phẩm du lịch mới có hồn, tạo ra sự khác biệt, có chiều sâu và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.