Điểm đến Gia Lai

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

DŨNG NHÂN
(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

toan-canh-lang-cuc-kien-long-ruc-sang.jpg
Làng hoa cúc Kiên Long rực sáng khi đêm xuống, lung linh như “biển sao” giữa vùng quê yên bình. Ảnh: Dũng Nhân

Những luống cúc xanh non, thẳng tắp đang được người dân tỉ mẩn chăm sóc từng ngày, hy vọng kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Theo người dân địa phương, 2 đợt bão và lũ liên tiếp khiến nhiều diện tích hoa bị ngập sâu, cây bật gốc, gãy đổ, sinh trưởng chậm. Không đợi hỗ trợ, nhiều hộ dân đã tự bỏ tiền thuê nhân công dọn dẹp, cải tạo đất và trồng lại toàn bộ vườn nhằm cứu vãn vụ hoa cuối năm.

Ông Thái Văn Tín-người trồng cúc lâu năm ở thôn Kiên Long-chia sẻ trong nỗi trăn trở: “Bão lũ năm nay ảnh hưởng nặng lắm. Nhiều cây bị chết, bật gốc hết trơn. Gia đình tôi phải thuê người trồng lại, nhưng vẫn lo rằng hoa Tết năm nay không đẹp và không đều như mấy năm trước”.

anh-dai-dien-bai-lang-cuc-kien-long-6760.png

Sau khi phục hồi vườn, người trồng hoa lại tất bật với kỹ thuật chong đèn-biện pháp quan trọng để điều chỉnh thời điểm nở hoa.

Ông Lê Cường-một người trồng cúc khác ở Kiên Long-vừa kiểm tra từng bóng đèn, vừa cho biết: “Chong đèn để giữ cho cúc nở đúng dịp Tết nhưng mấy hôm bão lũ điện cúp liên tục, chong đèn bị gián đoạn nên chúng tôi cũng lo lắm”.

Trong ánh đèn vàng trải dài khắp cánh đồng, thấp thoáng bóng dáng những người nông dân lặng lẽ cúi mình chỉnh từng chậu hoa, kiểm tra từng dây điện hay canh giờ để tưới nước...

Dẫu còn đối mặt với nhiều khó khăn và nỗi lo về chất lượng, sản lượng hoa dịp Tết, bà con làng cúc Kiên Long vẫn kiên trì bám đất, bám nghề, gửi gắm vào những luống hoa niềm hy vọng về một cái Tết đủ đầy.

Giữa những dấu vết còn sót lại của bão lũ, cánh đồng cúc vẫn lặng lẽ vươn mình trong ánh đèn giữa đêm như tinh thần bền bỉ, chịu thương chịu khó của người miền Trung sau bao mùa giông gió.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long. Clip: Dũng Nhân
