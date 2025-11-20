Ia Phí chung tay xây dựng đời sống văn minh

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) khuyến khích người dân tham gia các hoạt động tự quản, hòa giải tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Công an xã Ia Phí tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Ảnh: L.N
Công an xã Ia Phí tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: L.N

Sau sáp nhập, xã Ia Phí có diện tích 212 km² với 30 thôn, làng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, UBND xã xây dựng kế hoạch và giao Văn phòng HĐND & UBND phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức thành viên, tuyên truyền viên pháp luật và tổ hòa giải cơ sở tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các thôn, làng.

Các buổi họp dân hoặc sinh hoạt chi hội thường kết hợp, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với nội dung gần gũi đời sống như: phổ biến chính sách, pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; truyền thông về luật mới, chính sách mới có ảnh hưởng đến người dân; các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tập trung các vấn đề nổi cộm như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông...

Ông Nguyễn Công Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: “Công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số muốn hiệu quả phải gần dân và gắn với vấn đề bà con quan tâm. Vì vậy, xã luôn lựa chọn những tuyên truyền viên am hiểu phong tục, tập quán, có uy tín để người dân dễ hiểu nhất”.

Không chỉ chính quyền xã, các thôn, làng còn phát huy tốt vai trò tổ tự quản và tổ hòa giải cơ sở trong tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Ông Rơ Châm Nglái-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Ngó 3-cho hay: Thôn có 240 hộ với 1.077 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Jrai. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không có nạn trộm cắp hay gây rối. Mỗi hộ tự nguyện đóng góp hằng tháng 10.000-20.000 đồng hỗ trợ lực lượng tuần tra ban đêm bảo vệ an ninh trật tự và nông sản cho bà con.

Thôn Mrông Ngó 3 có tổ hòa giải gồm đại diện Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể. “Khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp đất đai hay xích mích hàng xóm, tổ trực tiếp đến từng hộ phân tích đúng sai, giúp các bên hiểu luật và tự hòa giải. Nhờ vậy, phần lớn vụ việc được giải quyết ổn thỏa ngay tại cơ sở, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, thôn không xảy ra tảo hôn nhờ tuyên truyền thường xuyên trong các buổi họp dân”-ông Nglái thông tin thêm.

Công an xã Ia Phí đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh.
Công an xã Ia Phí đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: L.N

Bà Rơ Châm Alui-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Yố 2-cho biết: Mỗi năm, thôn tổ chức khoảng 3-4 cuộc họp dân, mời cán bộ xã về tuyên truyền trực tiếp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên tình hình mọi mặt cơ bản ổn định. Các mâu thuẫn trong gia đình hay xích mích hàng xóm đều được hòa giải ngay tại cơ sở.

Bà Alui cho biết: Trước đây, thôn còn vài trường hợp tảo hôn, nhưng những năm gần đây giảm rõ rệt. Mỗi buổi họp dân tại nhà rông đều lồng ghép vận động các gia đình không cho con kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Ngoài công tác tuyên truyền của các hội, đoàn thể, thời gian qua, Công an xã Ia Phí đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 3.500 lượt người tham dự, gồm học sinh, giáo viên 10 trường học, công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đứng chân trên địa bàn và đông đảo quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền đa dạng: định danh điện tử, kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử; Luật Trật tự, ATGT đường bộ; tác hại của ma túy; phòng-chống tội phạm lừa đảo qua mạng; phòng ngừa trộm cắp tài sản…

Ông Nguyễn Công Sơn khẳng định: “Thời gian tới, xã Ia Phí sẽ gắn tuyên truyền pháp luật với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Khi người dân hiểu và chấp hành pháp luật, mọi chủ trương, chính sách được triển khai thuận lợi, tạo nền tảng phát triển bền vững”.

