Hội Chữ thập đỏ Gia Lai được vinh danh tại sự kiện 65 năm Việt Nam-Cuba

(GLO)- Ông Hà Văn Cát- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết: Đơn vị vừa được tôn vinh, khen thưởng vì đã có đóng góp xuất sắc trong Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ tổng kết Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" ngày 18-10 tại Hà Nội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai được vinh danh tại lễ tổng kết Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba". Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" phát động tại Gia Lai từ ngày 13-8 đến 16-10, thông qua 2 hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đã tiếp nhận trên 2,6 tỷ đồng với trên 1.900 lượt cá nhân, đơn vị ủng hộ (tính đến ngày 17-10).

Trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt được 115.420.000 đồng và chuyển khoản qua Ngân hàng MB là 1.817.268.889 đồng, Vietcombank là 677.618.224 đồng.

Với thành tích nêu trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen.

Được biết, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" triển khai toàn quốc từ ngày 13-8 đến 16-10-2025. Mục tiêu ban đầu là huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba. Kết quả, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng góp phần hỗ trợ người dân Cuba vượt qua khó khăn và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.