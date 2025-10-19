Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai được vinh danh tại sự kiện 65 năm Việt Nam-Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ông Hà Văn Cát- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết: Đơn vị vừa được tôn vinh, khen thưởng vì đã có đóng góp xuất sắc trong Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ tổng kết Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" ngày 18-10 tại Hà Nội.

z7132161692877-39252ce8ccb3838b7a9aed840a23b3de.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai được vinh danh tại lễ tổng kết Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba". Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" phát động tại Gia Lai từ ngày 13-8 đến 16-10, thông qua 2 hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai đã tiếp nhận trên 2,6 tỷ đồng với trên 1.900 lượt cá nhân, đơn vị ủng hộ (tính đến ngày 17-10).

Trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt được 115.420.000 đồng và chuyển khoản qua Ngân hàng MB là 1.817.268.889 đồng, Vietcombank là 677.618.224 đồng.

Với thành tích nêu trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen.

Được biết, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam- Cuba" triển khai toàn quốc từ ngày 13-8 đến 16-10-2025. Mục tiêu ban đầu là huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba. Kết quả, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng góp phần hỗ trợ người dân Cuba vượt qua khó khăn và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null