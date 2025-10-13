Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10, các triền đồi ở thôn Trạm Lập (xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) lại phủ một màu hồng phấn mơ màng của cỏ lau đang vào độ nở rộ.

co-hong-son-lang.jpg
Sơn Lang đẹp mơ màng mùa cỏ lau hồng nở rộ. Ảnh: Doãn Lâm

Sắc hồng của cỏ lau trải dài theo từng sườn đồi, tạo nên khung cảnh lãng mạn chẳng kém những cánh đồng cỏ lau nổi tiếng ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hay Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh).

Cỏ lau ở thôn Trạm Lập vốn mọc tự nhiên, không được quy hoạch hay trồng đại trà, thế nhưng, chính sự hoang sơ ấy lại khiến nơi đây trở nên đặc biệt.

Vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng chiếu xuyên qua những bông lau hồng óng ánh, cả khu đồi như khoác lên lớp lụa mỏng dịu dàng, khiến ai cũng muốn dừng lại thật lâu để ngắm và chụp ảnh.

co-hong00-00-06-13still003.jpg
Cỏ lau ở đây bắt đầu trổ bông từ cuối tháng 9 và nở rộ nhất trong tháng 10. Ảnh: Doãn Lâm

Theo người dân địa phương, cỏ lau ở đây bắt đầu trổ bông từ cuối tháng 9 và nở rộ nhất trong tháng 10, kéo dài đến khoảng đầu tháng 11. Dù chưa được khai thác du lịch chính thức, song chính quyền địa phương vẫn khuyến khích người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và không chặt phá cỏ để bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Cỏ lau hồng rung rinh trong gió, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn, điểm nhấn mới cho du lịch Gia Lai. Clip: Doãn Lâm

Cỏ lau hồng ở xã Sơn Lang đang dần trở thành “tọa độ sống ảo” mới cho những ai đến trekking thác K50 (còn gọi là thác Hang Én) vào mùa cuối năm.

Giữa không gian núi rừng bao la, màu hồng dịu của cỏ hòa với sắc xanh của đồi núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thi vị, mộc mạc mà quyến rũ, đủ khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải say lòng.

