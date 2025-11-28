Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Hành chính công đến khu phố, phục vụ dân tận nơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng thứ Bảy, ngày 22-11, hàng chục hộ dân khu phố An Quý Bắc (phường Tam Quan) tập trung tại nhà văn hóa khu phố để được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Tam Quan về các khu phố hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Tam Quan về các khu phố hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Ông Lâm Minh Sang (khu phố An Quý Bắc) chia sẻ: “Tôi đến đây để được cán bộ hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất vườn lên thổ cư và xác định lại diện tích đất nông nghiệp. Cán bộ chỉ dẫn, giải thích tận tình nên tôi nắm rõ các bước giải quyết hồ sơ”.

Hoạt động tiếp dân, giải quyết TTHC ngay tại khu phố là nội dung trọng tâm của mô hình “Dân vận khéo - Tư vấn và tiếp nhận TTHC lưu động ngoài giờ hành chính” do Trung tâm PVHCC phường Tam Quan phối hợp với CA phường triển khai từ giữa tháng 10-2025.

Ông Võ Tấn Cương-Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Tam Quan-cho biết: “Cứ vào thứ Bảy hằng tuần, lần lượt tại nhà văn hóa các khu phố, cán bộ vừa tiếp nhận hồ sơ vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, đổi mới cách phục vụ theo hướng chủ động, thân thiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính”.

Qua hơn 1 tháng triển khai, tổ công tác đã tổ chức tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại 5/18 khu phố, hỗ trợ hơn 250 lượt công dân thực hiện thủ tục về đất đai, hộ tịch, cư trú, đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm… Đồng thời, hỗ trợ nộp trực tuyến hơn 60 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, mô hình “Hành chính công sáng thứ Bảy” sau hơn 3 tháng triển khai cũng mang lại hiệu quả. Ông Trần Thế Nguyên-Phó Chủ tịch UBND phường-cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn phường trải dài theo hướng Đông-Tây, nhiều khu vực cách xa Trung tâm PVHCC. Việc triển khai tổ công tác về 3 khu phố theo hình thức xoay vòng giúp bà con thuận lợi làm TTHC, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân”.

Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến nhà làm thủ tục cho cụ Lê Thị Bảy (ở khu phố Gia An Nam). Ảnh: ĐVCC
Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến nhà làm thủ tục cho cụ Lê Thị Bảy (ở khu phố Gia An Nam). Ảnh: ĐVCC

Đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 650 trường hợp, chủ yếu ở các lĩnh vực bảo trợ xã hội, hộ tịch, đất đai. Cụ Lê Thị Bảy (SN 1942, khu phố Gia An Nam, vợ liệt sĩ) được cán bộ đến nhà giải quyết thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Cụ Bảy tâm sự: “Tôi đi lại khó khăn, trước đây đến trung tâm phường rất cực. Nay cán bộ đến nhà ân cần hỏi han, lo chu đáo giấy tờ từ đầu đến cuối, tôi chỉ việc nghe đọc lại nội dung, đồng ý và lăn tay là xong, mừng lắm”.

Tương tự, phường Hoài Nhơn cũng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sau sáp nhập, số lượng hồ sơ đất đai, xây dựng tăng cao, trong khi nhiều người dân còn hạn chế về nhận thức các quy định. UBND phường đã thành lập Tổ hướng dẫn TTHC, hoạt động vào sáng thứ tư và thứ Bảy hằng tuần, trực tiếp giải đáp thắc mắc và tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân vào ngày cuối tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC
Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân vào ngày cuối tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đặng Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn, sau 1 tháng thực hiện, cách làm này được đông đảo người dân đồng thuận, hưởng ứng. Tổ hướng dẫn đã tư vấn, tiếp nhận và xử lý hơn 90 hồ sơ, giúp cán bộ lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu người dân, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

Du lịch

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null