Hành chính công đến khu phố, phục vụ dân tận nơi

(GLO)- Sáng thứ Bảy, ngày 22-11, hàng chục hộ dân khu phố An Quý Bắc (phường Tam Quan) tập trung tại nhà văn hóa khu phố để được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Tam Quan về các khu phố hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Ông Lâm Minh Sang (khu phố An Quý Bắc) chia sẻ: “Tôi đến đây để được cán bộ hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất vườn lên thổ cư và xác định lại diện tích đất nông nghiệp. Cán bộ chỉ dẫn, giải thích tận tình nên tôi nắm rõ các bước giải quyết hồ sơ”.

Hoạt động tiếp dân, giải quyết TTHC ngay tại khu phố là nội dung trọng tâm của mô hình “Dân vận khéo - Tư vấn và tiếp nhận TTHC lưu động ngoài giờ hành chính” do Trung tâm PVHCC phường Tam Quan phối hợp với CA phường triển khai từ giữa tháng 10-2025.

Ông Võ Tấn Cương-Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Tam Quan-cho biết: “Cứ vào thứ Bảy hằng tuần, lần lượt tại nhà văn hóa các khu phố, cán bộ vừa tiếp nhận hồ sơ vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, đổi mới cách phục vụ theo hướng chủ động, thân thiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính”.

Qua hơn 1 tháng triển khai, tổ công tác đã tổ chức tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại 5/18 khu phố, hỗ trợ hơn 250 lượt công dân thực hiện thủ tục về đất đai, hộ tịch, cư trú, đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm… Đồng thời, hỗ trợ nộp trực tuyến hơn 60 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, mô hình “Hành chính công sáng thứ Bảy” sau hơn 3 tháng triển khai cũng mang lại hiệu quả. Ông Trần Thế Nguyên-Phó Chủ tịch UBND phường-cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn phường trải dài theo hướng Đông-Tây, nhiều khu vực cách xa Trung tâm PVHCC. Việc triển khai tổ công tác về 3 khu phố theo hình thức xoay vòng giúp bà con thuận lợi làm TTHC, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân”.

Cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc đến nhà làm thủ tục cho cụ Lê Thị Bảy (ở khu phố Gia An Nam). Ảnh: ĐVCC

Đến nay, mô hình đã hỗ trợ hơn 650 trường hợp, chủ yếu ở các lĩnh vực bảo trợ xã hội, hộ tịch, đất đai. Cụ Lê Thị Bảy (SN 1942, khu phố Gia An Nam, vợ liệt sĩ) được cán bộ đến nhà giải quyết thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. Cụ Bảy tâm sự: “Tôi đi lại khó khăn, trước đây đến trung tâm phường rất cực. Nay cán bộ đến nhà ân cần hỏi han, lo chu đáo giấy tờ từ đầu đến cuối, tôi chỉ việc nghe đọc lại nội dung, đồng ý và lăn tay là xong, mừng lắm”.

Tương tự, phường Hoài Nhơn cũng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Sau sáp nhập, số lượng hồ sơ đất đai, xây dựng tăng cao, trong khi nhiều người dân còn hạn chế về nhận thức các quy định. UBND phường đã thành lập Tổ hướng dẫn TTHC, hoạt động vào sáng thứ tư và thứ Bảy hằng tuần, trực tiếp giải đáp thắc mắc và tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân vào ngày cuối tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đặng Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn, sau 1 tháng thực hiện, cách làm này được đông đảo người dân đồng thuận, hưởng ứng. Tổ hướng dẫn đã tư vấn, tiếp nhận và xử lý hơn 90 hồ sơ, giúp cán bộ lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu người dân, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, gần dân, sát dân.