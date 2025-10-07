Giám sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 7-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai do bà Đinh Ly An-Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam.

Tại các nơi làm việc, đoàn giám sát đã nghe báo cáo kết quả triển khai các thủ tục hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và công tác phục vụ người dân trong thời gian qua.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hiện bố trí 6 quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại số 127 Hai Bà Trưng và 3 quầy chứng thực tại số 146 Cần Vương.

Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 5.582 hồ sơ, trong đó 5.471 hồ sơ trực tuyến, 111 hồ sơ trực tiếp; tất cả đều được giải quyết đúng quy định.

Công tác số hóa hồ sơ, cập nhật dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao, chỉ số dịch vụ công trực tuyến đạt 19,56/20 điểm, chỉ số số hóa hồ sơ đạt 19,03/22 điểm.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: N.L

Trung tâm cũng triển khai nhiều cách làm hay như huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện mang theo thiết bị cá nhân hỗ trợ người dân (nhất là người từ 75 tuổi trở lên) thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao sự hài lòng của công dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc đã niêm yết công khai 415 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường và liên thông cấp trên; triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,96%, thanh toán trực tuyến đạt 93,2%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 91,08 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 31/135 xã, phường toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn chủ động phối hợp Bưu điện tỉnh và Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhóm yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà; góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số tại cơ sở.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An (bìa phải) giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.L

Tuy nhiên, qua giám sát, Đoàn cũng ghi nhận một số khó khăn tại 2 trung tâm như: phần mềm chứng thực điện tử chưa ổn định, một số trang thiết bị cấu hình yếu nên ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hồ sơ; vẫn còn hồ sơ trễ hẹn do nghẽn hệ thống.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, công chức tại 2 trung tâm trong thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn mới.