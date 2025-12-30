Trung đoàn 866 bàn giao 2 căn nhà cho người dân vùng thiên tai

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 29-12, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) tổ chức bàn giao 2 căn nhà đầu tiên cho các hộ dân bị sập nhà do bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Căn nhà thứ nhất được bàn giao cho gia đình ông Ngô Nhất Hiền, trú tại thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước Bắc. Căn nhà có diện tích khoảng 60 m², tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Căn nhà thứ hai được trao cho gia đình anh Trần Minh Cảnh, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc, có diện tích 68 m², tổng giá trị xây dựng khoảng 230 triệu đồng.

z7377157798641-f98846a41dac126156147ff1bd7d05fd.jpg
Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tặng quà cho gia đình ông Ngô Nhất Hiền, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Bảo Long.

Theo quy định, mỗi hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại do chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và người thân của các gia đình chung tay đóng góp.

Toàn bộ quá trình thi công hai căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 866 trực tiếp đảm nhiệm, với sự phối hợp, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 và lực lượng dân quân địa phương.

z7375511471252-4c7efac5eced60a7fe947f17be6f813b.jpg
Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) tặng quà cho gia đình anh Trần Minh Cảnh, tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc. Ảnh: Bảo Long.
z7377147140312-0a980dc68e215d87c8be59607f089844.jpg
UBND xã Tuy Phước Bắc trao giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 866 nỗ lực giúp dân xây dựng nhà. Ảnh: Bảo Long

Đến nay, Trung đoàn 866 đã hoàn thành 2 căn nhà và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các căn còn lại. Dự kiến, toàn bộ 8 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” sẽ hoàn thành trước ngày 20-1-2026.

