Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc Tết các doanh nghiệp

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, sáng 22-2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, người lao động tại Viettel Gia Lai và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Đại diện Viettel Gia Lai cho biết: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 100% cán bộ, nhân viên đã trở lại làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao; bảo đảm hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin vận hành an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu liên lạc, sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

anh-1.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp động viên và chúc Tết cán bộ, người lao động tại Viettel Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Năm 2025, tổng doanh thu của Viettel Gia Lai đạt 2.841 tỷ đồng, tăng 9,26% so với năm 2024, hoàn thành 102% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu viễn thông đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 7,3%; bưu chính đạt 162 tỷ đồng, tăng 25%; vận hành khai thác và xây lắp đạt 321 tỷ đồng, tăng 18%; thương mại (xuất nhập khẩu) đạt 112 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Thuê bao di động đạt 1,76 triệu, trong đó thuê bao 4G, 5G đạt 1,71 triệu, chiếm 97,2% tổng thuê bao; thuê bao cố định băng rộng đạt 267 nghìn, tăng 10% so với năm trước.

Thị phần thuê bao di động đạt 66,14%, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã đóng góp 95 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

xuan-dinh-2.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 8 từ trái sang) tặng quà cho Viettel Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị Viettel Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; góp phần xây dựng hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đến thăm Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phục vụ hơn 137 nghìn khách hàng.

Trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ, công suất cấp nước cao nhất đạt trên 97 nghìn m³/ngày đêm; chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ tiêu đều bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế.

xuan-dinh-4.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành an toàn hệ thống; gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhân dịp đầu xuân mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; đồng thời, tin tưởng với khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, doanh nghiệp sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

