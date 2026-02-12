Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn Tập đoàn có thêm nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

dong-chi-bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tham-va-chuc-tet-tap-doan-duc-long-gia-lai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong thời gian qua. Ảnh: Hà Duy

Tập đoàn Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng và thu phí BOT, năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), bất động sản… với hàng chục công ty thành viên, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Trong những năm qua, Tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tham-chuc-tet-tap-doan-duc-long-gia-lai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 7 từ trái sang) tặng quà, chúc Tết Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai - khẳng định: Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục kiên định với định hướng phát triển doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quan tâm chăm lo đời sống người lao động và không ngừng nỗ lực đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

