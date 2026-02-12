Lãnh đạo HĐND tỉnh chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, gia đình người có công

(GLO)- Ngày 11-2, lãnh đạo HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nguyên Tiễn - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (ở xã Chư Sê) và đồng chí Rah Lan Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai (ở xã Chư Prông).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trương Văn Đạt đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang) chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Rah Lan Tuấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến thăm gia đình người có công tiêu biểu tại các xã Pờ Tó, Ia Tul, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao và phường Ayun Pa, đồng chí Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) thăm, chúc Tết thương binh Nguyễn Văn Bắc (thôn Tân Phú, xã Ia Hiao). Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đến thăm, chúc Tết Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, phường Hội Phú).

Ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trương Văn Đạt mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 4 từ phải sang) thăm, chúc Tết Tiểu đoàn 1. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt còn đến thăm Mái ấm Thiên Ân Pleichuet (phường An Phú) - nơi chở che, nâng đỡ hàng trăm trẻ mồ côi.

Tại đây, đồng chí gửi lời chúc năm mới an lành và ghi nhận, biểu dương những đóng góp giàu tính nhân văn của Mái ấm trong công tác chăm lo, nuôi dưỡng, hỗ trợ các đối tượng yếu thế; qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, gồm: Rơ Châm Phớt - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ksor Tuyên - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Ngọc Thi - nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 từ phải sang) thăm, chúc Tết đồng chí Rơ Châm Phớt - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. ﻿Ảnh: Mạnh Hà

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; đồng thời, thông tin khái quát những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua; chia sẻ về định hướng phát triển trong năm 2026 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chội (thôn 7, xã Ia Lâu). Ảnh: Mạnh Hà

Tiếp đó, đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết 15 hộ gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã Ia Lâu, Ia Ko và Ia Le. Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã trao quà Tết và tiền mặt trị giá 3,5 triệu đồng; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 3 từ phải sang) thăm, chúc Tết Cơ sở Mái ấm Hàm Linh (phường Hội Phú). Ảnh: Mạnh Hà

Tại cơ sở nuôi trẻ có hoàn cảnh khó khăn của ông Đinh Minh Nhật (xã Ia Ko), Trại nuôi bệnh nhân tâm thần Hà Tư Phước và Mái ấm Hàm Linh (phường Hội Phú), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của các cá nhân, tập thể đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế; đồng thời, trao hỗ trợ mỗi cơ sở 5 triệu đồng để góp phần chăm lo Tết cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng.