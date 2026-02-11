Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình chính sách

NGỌC HÀ
(GLO)- Ngày 11-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình chính sách tiêu biểu và một số đơn vị quân đội đóng quân tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: Phạm Đình Thu, Đỗ Tiến Hoàng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên phải) thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Đình Thu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Minh Trung

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó tại xã Chư Prông và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Pia, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình và công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết của các gia đình.

Đồng chí Rah Lan Chung khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, hòa bình của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) thăm, chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó. Ảnh: Minh Trung

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao các phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến các gia đình chính sách tiêu biểu; đồng thời, chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Thăm, chúc Tết tại các đơn vị quân đội gồm: Cụm cơ động số 3 - Trường Trung cấp nghiệp vụ 24 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Biên phòng và Tiểu đoàn 50 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đồng chí Rah Lan Chung mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sẵn sàng thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ; nêu cao tinh thần cảnh giác, vững niềm tin, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tham gia công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đồng chí Rah Lan Chung thăm, chúc Tết Cụm cơ động số 3 - Trường Trung cấp Nghiệp vụ 24. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác của tỉnh đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: Minh Trung
