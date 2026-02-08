Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc Tết các cá nhân, đơn vị

(GLO)- Sáng 8-2, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy (phường Bồng Sơn), hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học tỉnh Gia Lai.

Tại buổi thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi Toán của tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí mong muốn ông tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của nền toán học Gia Lai.

Đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) tặng quà Tết cho Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy. Ảnh: Minh Hoàng

Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy từng giảng dạy môn Toán tại Trường THPT Tăng Bạt Hổ và sau đó là Trường THPT chuyên Chu Văn An (thị xã Hoài Nhơn cũ).

Trong hơn 40 năm công tác trong ngành Giáo dục, ông đã trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán của tỉnh, với 38 lượt học sinh đạt giải quốc gia; thực hiện 45 đề tài khoa học, có 21 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, xuất bản 7 đầu sách phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn.

Tại đây, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong công tác bảo trợ xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ trái sang) tặng quà Tết cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm để các đối tượng bảo trợ được đón Tết Nguyên đán ấm áp, an toàn và nghĩa tình.