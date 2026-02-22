Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết các đơn vị quân đội và doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn đã đến thăm Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Tại đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã biểu dương tinh thần trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo bình yên trên địa bàn, đặc biệt ở tuyến biên giới của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Tết tại Quân đoàn 34. Ảnh: Văn Ngọc

Với Quân đoàn 34, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ, gắn kết giữa đơn vị với Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân, nhất là trong các đợt bão lũ trong năm 2025.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 15. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Binh đoàn 15, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận những nỗ lực trong việc nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời, chú trọng tạo công ăn việc làm ổn định, hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng trong năm 2026 các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với tỉnh, gắn kết tình quân dân, gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế với giữ vững an ninh quốc phòng.

Lãnh đạo các đơn vị cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời cho biết sẽ đồng hành cùng tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị.

Cũng trong sáng 22-2, đoàn công tác đã đến thăm các doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Công ty Vĩnh Hiệp), Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (Công ty Quang Đức), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn HAGL), Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Công ty Trường Sinh).

Đoàn công tác đã đến chúc Tết tại Công ty Công trình đô thị Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng để có những bứt phá trong năm 2025. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh thêm phần khởi sắc, tạo việc làm ổn định cho đông đảo người dân, lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến với cả nước cũng như quốc tế.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu vươn tầm quốc tế và đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm tới không dưới 10%. Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh luôn ủng hộ, hỗ trợ hết mình để doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn trao đổi với lãnh đạo Công ty Quang Đức. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công ty Vĩnh Hiệp phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan liên quan xây dựng đề án phát triển thương hiệu cà phê của Công ty mang tính đột phá, định hình thương hiệu cà phê của Gia Lai; chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu, tính toán hiệu quả cung - cầu

Với Công ty Quang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với các sở, ngành xử lý vấn đề pháp lý liên quan đến các diện tích đất đã được giao và khai thác hiệu quả, trở thành tư liệu sản xuất mang lại giá trị cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt nhiều kỳ vọng vào Tập đoàn HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Tập đoàn HAGL, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều gửi gắm đến Chủ tịch Tập đoàn Đoàn Nguyên Đức cũng như lãnh đạo các đơn vị của Tập đoàn. Theo đó, tỉnh kỳ vọng Tập đoàn HAGL sẽ lấy phát triển nông nghiệp làm cốt lõi, phát triển vùng nguyên liệu lớn, tập trung chế biến sâu tại Gia Lai, xây dựng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh…

Cùng với đó, năm 2026 là Năm Du lịch quốc gia, tỉnh giao cho Tập đoàn HAGL chủ trì tổ chức các sự kiện bóng đá lớn, thu hút các đội bóng quốc tế về tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) trò chuyện cùng Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Văn Ngọc

“HAGL phải xây dựng học viện trở thành cái nôi đào tạo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, tổ chức các sự kiện bóng đá tạo tiếng vang cho Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, phát triển mô hình thể thao gắn với du lịch trải nghiệm, thu hút khách du lịch từ nhiều nơi đổ về Gia Lai” - đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tại Công ty Trường Sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng với kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Trường Sinh tận dụng sự phong phú về nguồn dược liệu của địa phương, phát triển vùng nguyên liệu về sâm và các cây dược liệu khác. Đồng thời, đầu tư xây dựng các cơ sở chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng bằng dược liệu và phải lấy Gia Lai làm “đại bản doanh”.