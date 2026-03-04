Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Nhiều lực lượng cùng băng rừng, dập tắt đám cháy trên núi Bà Hỏa

TRỌNG LỢI

(GLO)- Lúc 11 giờ 14 phút ngày 4-3, một đám cháy bất ngờ bùng phát trên đỉnh núi Bà Hỏa (thuộc tổ 39, khu phố 38, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) khiến nhiều người dân lo ngại nguy cơ cháy lan trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh) đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 phương tiện cơ động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

chay-nui-ba-hoa.jpg
Khói nghi ngút bốc lên trên đỉnh núi Bà Hỏa. Ảnh: Trọng Lợi

Do đám cháy xảy ra ở khu vực núi cao, dốc đứng, phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp nên các cán bộ, chiến sĩ phải băng rừng, leo dốc mang theo bình chữa cháy mini; đồng thời, sử dụng các dụng cụ thô sơ như rựa, xẻng... để phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa và dập tắt các điểm cháy.

Cùng với đó, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tiếp tục hỗ trợ kéo ống dẫn nước từ hồ Bàu Sen lên núi phun nước vào các điểm bị cháy.

Lực lượng Kiểm lâm cũng sử dụng máy thổi gió để thổi tắt tàn lửa, phát quang, cắt đường băng tại một số vị trí xung yếu nhằm ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Nhờ triển khai quyết liệt, khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để cháy lan ra vùng lân cận.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các lực lượng tiếp tục ở lại hiện trường kiểm tra, rà soát kỹ các điểm còn âm ỉ, phòng ngừa nguy cơ bùng phát trở lại. Khi tình hình đã ổn định, khoảng 13 giờ, các đơn vị bắt đầu rút quân trở về đơn vị.

phun-nuoc-dap-lua.jpg
Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phun nước dập lửa. Ảnh: Trọng Lợi

Ghi nhận ban đầu cho thấy, đám cháy xảy ra theo từng khoảnh, chủ yếu làm cháy lớp cây bụi, dây leo và thực bì. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Diện tích thiệt hại hiện vẫn đang được thống kê.

