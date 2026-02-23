Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Sáng 23-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban đầu năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đánh giá, nhân dân trong tỉnh đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ trì giao ban có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban đầu năm mới. Ảnh: N.H

Nhân dân đón Tết vui tươi, an lành

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai tại cuộc họp, tỉnh đã tổ chức chu đáo công tác phục vụ nhân dân và du khách đón Tết cổ truyền, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo sự phấn khởi và động viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại giao ban. Ảnh: N.H

Để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, từ trước Tết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường; trang trí, cổ động trực quan trên các quảng trường, tuyến đường chính tại các phường, xã; tổ chức trưng bày biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Đại Đoàn Kết; tuyên truyền trực quan về các hoạt động mừng Đảng mừng xuân.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân, đón chào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều tiết mục cùng màn bắn pháo hoa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Quang cảnh cuộc họp giao ban đầu năm mới. Ảnh: N.H

Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết đầy ý nghĩa như: Triển lãm mai vàng nghệ thuật phường An Nhơn Đông, Lễ hội Chợ Gò, tổ chức “tuyến đường hoa đón Tết”, dựng cây nêu, triển lãm sinh vật cảnh, biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, võ cổ truyền, đua thuyền cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi động.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 848 nghìn lượt khách, tăng 16% so với Tết 2025 (trong đó, lượng khách lưu trú đạt trên 117 nghìn lượt khách, tăng 25,2%); doanh thu du lịch ước đạt 900 tỷ đồng.

Khách du lịch chủ yếu đến tham quan tại các điểm nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Eo Gió, Kỳ Co, Cửa Biển, Ghềnh Ráng, Bảo tàng Quang Trung, Khu di tích Đài Kính Thiên, Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, các tháp Chăm, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Biển Hồ...

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu về tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi, giải trí trong dịp Tết. Ảnh: N.H

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết được bảo đảm. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ bố trí trực ban, bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ tại các địa bàn, khu vực xung yếu trong các ngày Tết.

Trong dịp Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 7 người bị thương (giảm 1 vụ, bằng về số người chết và giảm 14 người bị thương so với Tết năm 2025); xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 6 vụ cố ý gây thương tích.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức báo cáo về tình hình cung ứng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: N.H

Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm chu đáo.

Lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành, địa phương đã tổ chức thăm và tặng quà cho các xã vùng sâu vùng xa, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách..., với hơn 60.000 suất quà và tiền, tổng trị giá trên 35 tỷ đồng.

Các địa phương đã tổ chức cấp tiền, quà của Chủ tịch nước cho hơn 53.000 người có công với cách mạng với trên 16,2 tỷ đồng; hỗ trợ tiền cho hơn 18.000 hộ nghèo và 38.000 hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng…

Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân phát biểu về tình hình đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Cùng với công tác tổ chức vui xuân đón Tết, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, hầu hết doanh nghiệp đã giải quyết cho người lao động nghỉ Tết từ ngày 14-2 (27 tháng Chạp) và phần lớn trở lại hoạt động sản xuất từ ngày 23-2-2026 (mùng 7 tháng Giêng).

Quyết liệt các giải pháp ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới

Tại giao ban, UBND tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về tình hình đảm bảo quốc phòng - an ninh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: N.H

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc khá sôi động, phấn khởi, vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; nhiều sự kiện được đông đảo bà con và du khách đánh giá rất cao.

Đặc biệt, cùng với tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp còn chung tay chăm lo Tết đủ đầy cho những trường hợp, hộ gia đình khó khăn, với phương châm “không để ai không có Tết”. Bên cạnh đó, tín hiệu đáng mừng là khách du lịch đến tỉnh trong dịp Tết rất đông.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhằm tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, đồng chí Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành và địa phương tập trung ngay vào công việc, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trước mắt, cần làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức tốt công tác giao quân năm 2026 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: N.H

Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải cùng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.

Các cấp, ngành bắt tay ngay vào công việc theo nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực, nhất là giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2026 của Chính phủ.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2026 với tinh thần “thần tốc, nhanh thắng chậm”.

Tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất công nghiệp theo kế hoạch; đôn đốc các doanh nghiệp sau Tết đi vào sản xuất ổn định.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tổ chức tốt các sự kiện, chương trình, lễ hội lớn, nhất là các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, các chương trình, sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong quý I-2026.

Ngoài ra, triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026 cụ thể theo từng tháng; tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, chống tình trạng thất thu, lạm thu, nợ đọng thuế. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm...

