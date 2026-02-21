Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xuân Bính Ngọ 2026

Chuyển động Tết

Xuân mới - Khát vọng mới Du xuân Tết xưa - Tết nay Chuyển động Tết Multimedia

Tết của những người trẻ không nghỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

Mỗi người một câu chuyện

Tăng ca, nhận ca đêm, đăng ký làm xuyên Tết là lựa chọn của không ít học sinh, sinh viên tại Gia Lai trong dịp Tết năm nay. Sau những quyết định tưởng như đơn giản ấy là những câu chuyện riêng: có người vì áp lực tài chính, có người vì muốn thử sức, cũng có người chọn đánh đổi khoảnh khắc sum họp để tự lập sớm hơn.

7 giờ sáng mùng 1 Tết, khi nhiều gia đình còn đang chúc Tết, du xuân, Trần Đình Phú (lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường An Khê) đã bắt đầu ca làm tại một quán cà phê trên địa bàn. Dòng khách ra vào liên tục khiến cậu học trò lớp 10 gần như không có thời gian nghỉ.

Phú kể, ban đầu ba mẹ không đồng ý cho em đi làm thêm dịp Tết vì lo ngại xe cộ đông đúc, nhất là những ca tối. Nhưng khi thấy bạn bè đăng ký làm thêm, bản thân cũng muốn trải nghiệm và có thêm thu nhập, em quyết định thử sức. Những ngày cao điểm, Phú có hôm làm hai ca liền từ 7 giờ đến 22 giờ.

em-tran-dinh-phu-phuc-vu-nuoc-cho-khach-trong-ca-lam-xuyen-tet.jpg
Em Trần Đình Phú phục vụ nước cho khách trong ca làm xuyên Tết. Ảnh: Minh Chí

“Ngày thường, mức lương của em là 14.000 đồng/giờ; dịp Tết được tính gấp ba nên thu nhập tăng đáng kể. Kiếm được thêm nhiều tiền, em rất vui. Em đưa ba mẹ một phần để trang trải, phần còn lại để đóng tiền học. Em thấy mình biết quý trọng đồng tiền hơn và thương ba mẹ nhiều hơn” - Phú kể.

Tương tự, Lê Kế Trung (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Trãi, phường An Bình) đã làm việc tại một quán ăn trên địa bàn hơn 3 tháng sau khi biết thông tin tuyển dụng qua Facebook. Dịp cao điểm Tết, Trung đăng ký làm xuyên suốt.

Trung cho biết: “Ngày nào rảnh em làm từ 15 giờ, nếu không học thì làm luôn ca sáng từ 9 giờ. Khi nào hết khách mới nghỉ. Dịp Tết, lương được nhân ba, ngoài ra còn có tiền thưởng và tiền boa”.

Giữa những ngày đông khách, không ít lần Trung bắt gặp cảnh các gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm. Cảm giác chạnh lòng là có, nhất là khi nghĩ về cha mẹ ở nhà. Nhưng em chọn ở lại, bởi với Trung, đây là cơ hội vừa có thêm tiền học, vừa rèn tính kiên nhẫn.

Thay vì chỉ làm một công việc như hai học sinh kể trên, Mạc Tuấn Uy (SN 2007, sinh viên ngành Thiết kế K21.3, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, phường Quy Nhơn) chọn “đúp” việc. Từ đầu tháng 2, Uy thực tập tại bộ phận thiết kế và truyền thông của Công ty CP Nếp Việt Heritage theo chương trình kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cậu bạn còn nhận chụp ảnh Tết để tăng thêm thu nhập.

nguoi-tre-lam-them-mua-tet-2.jpg
Uy (bìa phải) chăm chú cho từng shoot hình, đảm bảo hiệu quả công việc trong dịp Tết. Ảnh: D.L

Những ngày cận Tết, khi bạn bè lần lượt về quê, Uy vẫn ngồi lại bàn làm việc giữa không khí vắng lặng. Gia đình Uy buồn vì mọi năm, cả nhà luôn sum họp bên nhau. Còn cậu bạn, giữa áp lực đẩy nhanh tiến độ công việc trước kỳ nghỉ, cũng dần hiểu hơn thế nào là trách nhiệm của người đi làm.

“Kinh tế đang khó khăn, nghề nào cũng áp lực. Chỉ là thực tập sinh, nhưng tôi vẫn muốn phụ giúp gia đình một phần chi phí dịp Tết, dù ít thôi cũng đỡ đần được ba mẹ. Hơn nữa, việc tự lập cũng mang lại cảm giác rất tuyệt vời” - Uy chia sẻ.

Không chỉ là thu nhập

Nếu thu nhập là lý do ban đầu, thì sau những ca làm kéo dài từ sáng đến đêm, điều ở lại trong các bạn trẻ không chỉ là con số trên bảng lương.

Với Phú - một cậu học sinh lớp 10, việc cân bằng giữa học tập và làm thêm không đơn giản. Thế nhưng, những ngày làm việc liên tục giữa cao điểm Tết đã giúp em học cách chịu áp lực và sắp xếp thời gian hợp lý, hiểu hơn về giá trị của đồng tiền.

Tương tự, nhờ khoảng thời gian này, Trung cũng nhìn nhận công việc mùa Tết như một “lớp học thực tế”. Tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng khác nhau, em học được cách giữ bình tĩnh khi gặp tình huống khó, cách nói chuyện mềm mỏng và xử lý linh hoạt. Những kỹ năng ấy, theo Trung, sẽ hữu ích khi em bước vào kỳ thi cuối cấp và những môi trường mới sau này.

em-le-ke-trung-tu-van-thuc-don-cho-khach-tai-quan-an-noi-em-lam-them-dip-tet.jpg
Lê Kế Trung (trái) tư vấn thực đơn cho khách tại quán ăn dịp Tết. Ảnh: Minh Chí

Trong khi đó, với Nguyễn Công Thái Duy (SN 2006, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K47E, Trường Đại học Quy Nhơn), lựa chọn làm xuyên Tết còn gắn với những dự định cụ thể phía trước. Quê ở xã Phước Gia (tỉnh Quảng Ngãi), mẹ đã mất, thu nhập của bố không cao, Duy sớm quen với cuộc sống tự lập khi học xa nhà.

Từ ngày 9-2 đến 26-2 (dương lịch), Duy làm phục vụ tại một quán cà phê, đồng thời duy trì vị trí bar back tại một quán rượu từ 16 giờ đến 2 giờ sáng.

nguoi-tre-lam-them-mua-tet-1.jpg
Với Duy, làm thêm mùa Tết tuy vất vả nhưng là trải nghiệm đáng quý cho hành trình sắp đến. Ảnh: D.L

“Tôi cần một "khoản dự trữ" để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới nên quyết định làm xuyên Tết. Bố tuy có buồn nhưng cũng hiểu cho quyết định của tôi nên động viên tinh thần tôi rất nhiều. Nhờ đó, tôi thêm tin vào lựa chọn của mình và yên tâm học hỏi những kỹ năng thực tế - điều mà tôi chỉ có được khi trực tiếp thử sức” - Duy tâm sự.

Với Uy, trải nghiệm làm việc dịp cận Tết giúp cậu bạn hiểu sâu hơn về môi trường doanh nghiệp, nơi tiến độ và trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu. Chính quãng thời gian ấy giúp Uy học cách cân bằng giữa công việc và gia đình, giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm chung.

Giữa thời điểm vốn dành cho sum vầy, những bạn trẻ như Phú, Trung, Duy hay Uy chọn gắn mình với ca làm kéo dài đến khuya, với bàn làm việc còn sáng đèn khi phố đã thưa người. Trong nhịp tất bật ấy, điều các bạn trẻ nhận lại không chỉ là thu nhập mà còn là kỹ năng giao tiếp, khả năng chịu áp lực và tính tự lập - những hành trang cần thiết cho chặng đường dài phía trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khi người trẻ nối dài “hương Tết”

E-magazine Khi người trẻ nối dài “hương Tết”

(GLO)- Tết cổ truyền không chỉ trở về trong ký ức mà đang được người trẻ gìn giữ bằng nhiều cách. Từ những buổi gói bánh, sẻ chia yêu thương đến các ngày hội văn hóa sôi nổi, hương Tết được nối dài tự nhiên bằng trải nghiệm và cả cảm xúc chân thật.

Có thể bạn quan tâm

Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Gia Lai (khu vực phường Quy Nhơn, phường Pleiku) miệt mài làm việc, ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh xuyên Tết Bính Ngọ 2026.

Xuyên Tết ở bệnh viện

Chuyển động Tết

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ trực xuyên Tết, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tin tức

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Thời sự

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

Chuyển động Tết

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Chuyển động Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Xã hội

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Đời sống

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình đảm bảo nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ

Chuyển động Tết

(GLO)- Ngày 12-2, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phía Đông nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Rộn ràng ngày hội Bánh chưng xanh

Chính trị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

null