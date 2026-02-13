Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Trao khoản hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ảnh: Minh Chí

Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, chuỗi chương trình còn mang theo thông điệp sẻ chia, gắn kết và bảo vệ quyền lợi, giúp người lao động đón Tết trong không khí đầm ấm, an vui.

Giữ hồn Tết Việt, lan tỏa sự sẻ chia

Những ngày giáp Tết, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Diên Hồng) rộn ràng với hội thi “Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt”, thu hút 70 thí sinh thuộc 10 đội đến từ các công đoàn phường Pleiku, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa và An Khê.

Tại hội thi, các đội tham gia chế biến, trưng bày bánh mứt, trang trí mâm ngũ quả ngày Tết; viết thư pháp với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Công đoàn.

Mỗi đội còn tự thiết kế không gian trưng bày, thuyết trình sản phẩm dự thi, tạo nên những “góc Tết” truyền thống đậm bản sắc. Từ cách gói bánh, cắm hoa đến từng nét bút thư pháp, tất cả góp phần lan tỏa tinh thần gìn giữ hồn Tết Việt trong đoàn viên, người lao động.

Các đội thi trưng bày mâm ngũ quả trong hội thi “Đoàn viên khéo tay - Giữ hồn Tết Việt”. Ảnh: Minh Chí

Thí sinh tham gia phần thi viết thư pháp mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Minh Chí

Chị Huỳnh Thị Thanh Hoa - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần In - Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai - chia sẻ: “Hội thi và các hoạt động Tết là dịp để đoàn viên gắn kết sau một năm làm việc. Ai cũng hào hứng cùng nhau chuẩn bị, tạo không khí Tết ngay tại đơn vị và tăng sự gắn bó giữa đồng nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người lao động mong có thêm việc làm, thu nhập ổn định và tiếp tục nhận được sự đồng hành của tổ chức Công đoàn”.

Cũng tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Dịp này, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh trao 120 suất quà Tết (700 nghìn đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 45 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (2 triệu đồng/suất). Những phần quà nghĩa tình đã tiếp thêm động lực để người lao động đón Tết đủ đầy hơn.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giấy Gia Lai) xúc động nói: “Khi nhận món quà Tết do Công đoàn trao, tôi rất vui. Sự quan tâm kịp thời này giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn và có thêm điều kiện để chuẩn bị đón Tết chu đáo hơn”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Công tác chăm lo Tết năm 2026 được triển khai sâu rộng, tập trung vào người lao động trực tiếp sản xuất và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, nợ lương hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Đáng chú ý, các hoạt động chăm lo Tết năm nay còn gắn với chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo khí thế thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Ông Lê Trung Chính - Chủ tịch Công đoàn phường An Phú - cho biết: “Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn phường đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết và chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai ngay từ đầu tháng. Chúng tôi rà soát đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn để đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ; đồng thời phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nguồn lực, đến từng nhà thăm hỏi, tặng quà, với mục tiêu để mọi đoàn viên đều có Tết sum vầy”.

Tại xã Phù Cát, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần May Phù Cát tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” cho 700 đoàn viên, người lao động. Trong không khí ấm cúng, thân tình, bữa cơm không chỉ góp phần tăng cường gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp, mà còn là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động sau một năm lao động, sản xuất; qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực bước vào năm mới.

Bữa cơm tất niên Công đoàn có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát. Ảnh: ĐVCC

Song song đó, nhiều chương trình hỗ trợ Tết quy mô lớn tiếp tục được triển khai. Nổi bật là “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến, với khoảng 4.080 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt thành tích xuất sắc được nhận voucher 500.000 đồng để mua sắm hàng thiết yếu. Chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” tiếp tục đưa miễn phí đoàn viên và gia đình về quê đón Tết. Với những người phải trực Tết hoặc làm việc xuyên đêm Giao thừa, chương trình “Tết không xa nhà” giúp họ vẫn được đón Tết trong không khí ấm áp tại đơn vị.

Chị Lê Thị Thúy Kiều (đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên) chia sẻ: “Tôi quê ở Hưng Yên, vào Gia Lai làm công nhân đã 3 năm. Nhờ sự hỗ trợ của Công đoàn, mỗi dịp Tết tôi đều được hỗ trợ thêm chi phí mua vé xe về quê. Sự quan tâm này giúp chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp và địa phương”.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, công đoàn các cấp còn tăng cường giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động; chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án trả lương, thưởng Tết, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ lương, tranh chấp lao động dịp cuối năm. Việc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước, trong và sau Tết được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần ổn định quan hệ lao động, bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trao các suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - cho biết: “LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động nguồn kinh phí, đồng thời vận động thêm nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên ngay tại cơ sở. Cùng với đó là theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, việc chi trả lương, thưởng, bảo hiểm xã hội… nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giúp mọi người yên tâm đón Tết Bính Ngọ 2026”.

Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người lao động năm 2026 đang lan tỏa rộng khắp, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, để mỗi đoàn viên, người lao động - nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn - đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn nghĩa tình.