Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Tuyến đường nội làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa) vừa được xây dựng từ nguồn quỹ trồng cà phê chung. Ảnh: R'Ô HOK

Trước đây, khi triển khai làm đường bê tông nội làng, người dân làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa) phải tự đóng góp kinh phí. Do đời sống một số hộ còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực đôi lúc gặp trở ngại. Năm 2007, hệ thống chính trị cùng với cộng đồng dân cư đã thống nhất sử dụng 2 ha đất trống của làng để trồng cà phê gây quỹ phục vụ các hoạt động chung.

Để trồng 2 ha cà phê này, làng chia thành 10 tổ; mỗi tổ nhận chăm sóc và thu hoạch số lượng cây cụ thể. Hằng năm, toàn bộ số tiền thu được từ rẫy cà phê được đưa vào quỹ để phục vụ các công việc chung. Nhờ nguồn quỹ này, các tuyến đường bê tông trong làng lần lượt được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Amyên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng - cho biết: “Giữa tháng 1.2026, làng đã hoàn thành tuyến đường bê tông dài 400 m đi ra khu sản xuất với tổng kinh phí 230 triệu đồng, trích từ quỹ trồng cà phê chung. Dự kiến trong năm nay, làng sẽ tiếp tục triển khai làm đường bê tông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Tại xã Ia Phí, tuyến đường bê tông cạnh nhà văn hóa thôn 2 được xây dựng từ năm 2005. Sau nhiều năm sử dụng, mặt đường xuống cấp, bong tróc, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng mỹ quan khu dân cư. Thôn đã họp bàn, vận động người dân chung tay sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Bà Tôn Nữ Ánh Kiều - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 - cho hay: Với phương châm “ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”, các gia đình đã ủng hộ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để mua nguyên vật liệu và tham gia đóng góp ngày công. Các đoàn thể của thôn cũng hỗ trợ thêm kinh phí để công trình được triển khai thuận lợi. Đầu tháng 1.2026, người dân đã cùng nhau thi công trong 3 ngày, hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường bê tông dài gần 100 m, rộng 4 m.

Tuyến đường cạnh nhà văn hóa thôn 2 (xã Ia Phí) được nâng cấp đầu năm 2026. Ảnh: R’Ô HOK

Trước đó, vào tháng 8-2025, từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, thôn 2 cũng vận động người dân hiến đất, đồng thời đóng góp thêm tiền và ngày công để xây dựng tuyến đường bê tông dài 330 m, rộng 5 m, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tại thôn Hòa Hiệp (xã Chư Pưh), người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đồng thời đóng góp kinh phí và ngày công sửa chữa các tuyến đường xuống cấp. Một trong số này là tuyến đường dài 275 m nối từ đường Anh hùng Núp đến đường Lê Hồng Phong trước đây có mặt đường gồ ghề, rộng chỉ khoảng 1,5 m. Hai bên đường có mương nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng bùn lầy, trơn trượt.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân sống hai bên tuyến đường trên đã tự nguyện hiến đất để mở rộng nền đường lên 3,5 m, đồng thời đóng góp để triển khai xây dựng tuyến đường bê tông dài 275 m với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.

Anh Cao Văn Thắng, người dân thôn Hòa Hiệp, chia sẻ: “Khi có chủ trương mở rộng và bê tông hóa tuyến đường, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng và hiến hơn 100 m² đất, đồng thời đóng góp thêm kinh phí để công trình bền vững hơn”.

Tuyến đường Võ Thị Sáu nối từ QL 14 vào thôn Hòa Hiệp dài 132 m, trước đây thường xuyên lún lầy vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của mọi người. Để khắc phục, trong tháng 1-2026, thôn Hòa Hiệp đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường này với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng từ nguồn đóng góp của người dân.

Ông Trần Ngọc Thái - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Hiệp - cho biết: Các con đường được nâng cấp, xây dựng sạch đẹp hơn, mang ý nghĩa gắn kết tình làng nghĩa xóm, đem đến niềm phấn khởi cho bà con khi bước vào một mùa xuân mới với những đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước.