Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Tuyến đường nội làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa) vừa được xây dựng từ nguồn quỹ trồng cà phê chung. Ảnh: R'Ô HOK
Tuyến đường nội làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa) vừa được xây dựng từ nguồn quỹ trồng cà phê chung. Ảnh: R'Ô HOK

Trước đây, khi triển khai làm đường bê tông nội làng, người dân làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa) phải tự đóng góp kinh phí. Do đời sống một số hộ còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực đôi lúc gặp trở ngại. Năm 2007, hệ thống chính trị cùng với cộng đồng dân cư đã thống nhất sử dụng 2 ha đất trống của làng để trồng cà phê gây quỹ phục vụ các hoạt động chung.

Để trồng 2 ha cà phê này, làng chia thành 10 tổ; mỗi tổ nhận chăm sóc và thu hoạch số lượng cây cụ thể. Hằng năm, toàn bộ số tiền thu được từ rẫy cà phê được đưa vào quỹ để phục vụ các công việc chung. Nhờ nguồn quỹ này, các tuyến đường bê tông trong làng lần lượt được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Amyên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng - cho biết: “Giữa tháng 1.2026, làng đã hoàn thành tuyến đường bê tông dài 400 m đi ra khu sản xuất với tổng kinh phí 230 triệu đồng, trích từ quỹ trồng cà phê chung. Dự kiến trong năm nay, làng sẽ tiếp tục triển khai làm đường bê tông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Tại xã Ia Phí, tuyến đường bê tông cạnh nhà văn hóa thôn 2 được xây dựng từ năm 2005. Sau nhiều năm sử dụng, mặt đường xuống cấp, bong tróc, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng mỹ quan khu dân cư. Thôn đã họp bàn, vận động người dân chung tay sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Bà Tôn Nữ Ánh Kiều - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 - cho hay: Với phương châm “ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”, các gia đình đã ủng hộ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để mua nguyên vật liệu và tham gia đóng góp ngày công. Các đoàn thể của thôn cũng hỗ trợ thêm kinh phí để công trình được triển khai thuận lợi. Đầu tháng 1.2026, người dân đã cùng nhau thi công trong 3 ngày, hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường bê tông dài gần 100 m, rộng 4 m.

Tuyến đường cạnh nhà văn hóa thôn 2 (xã Ia Phí) được nâng cấp đầu năm 2026. Ảnh: R’Ô HOK
Tuyến đường cạnh nhà văn hóa thôn 2 (xã Ia Phí) được nâng cấp đầu năm 2026. Ảnh: R’Ô HOK

Trước đó, vào tháng 8-2025, từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, thôn 2 cũng vận động người dân hiến đất, đồng thời đóng góp thêm tiền và ngày công để xây dựng tuyến đường bê tông dài 330 m, rộng 5 m, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Tại thôn Hòa Hiệp (xã Chư Pưh), người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đồng thời đóng góp kinh phí và ngày công sửa chữa các tuyến đường xuống cấp. Một trong số này là tuyến đường dài 275 m nối từ đường Anh hùng Núp đến đường Lê Hồng Phong trước đây có mặt đường gồ ghề, rộng chỉ khoảng 1,5 m. Hai bên đường có mương nước nên thường xuyên xảy ra tình trạng bùn lầy, trơn trượt.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, các hộ dân sống hai bên tuyến đường trên đã tự nguyện hiến đất để mở rộng nền đường lên 3,5 m, đồng thời đóng góp để triển khai xây dựng tuyến đường bê tông dài 275 m với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Công trình đã hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026.

Anh Cao Văn Thắng, người dân thôn Hòa Hiệp, chia sẻ: “Khi có chủ trương mở rộng và bê tông hóa tuyến đường, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng và hiến hơn 100 m² đất, đồng thời đóng góp thêm kinh phí để công trình bền vững hơn”.

Tuyến đường Võ Thị Sáu nối từ QL 14 vào thôn Hòa Hiệp dài 132 m, trước đây thường xuyên lún lầy vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của mọi người. Để khắc phục, trong tháng 1-2026, thôn Hòa Hiệp đã cải tạo, nâng cấp tuyến đường này với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng từ nguồn đóng góp của người dân.

Ông Trần Ngọc Thái - Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Hiệp - cho biết: Các con đường được nâng cấp, xây dựng sạch đẹp hơn, mang ý nghĩa gắn kết tình làng nghĩa xóm, đem đến niềm phấn khởi cho bà con khi bước vào một mùa xuân mới với những đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chị em phụ nữ xã Pờ Tó rạng rỡ bên con đường hoa thôn Bình Hòa. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Những con đường hoa rực rỡ sắc xuân

(GLO)- Những ngày Tết, nhiều con đường quê ở Gia Lai khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc hoa, mang theo niềm vui, niềm tin và khát vọng về một năm mới an lành, ấm no cho mọi người, mọi nhà.

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Đời sống

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Đời sống

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

null