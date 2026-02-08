Nông dân góp phần thắp lên tinh thần sống xanh

(GLO)- Trong năm 2025, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục lan tỏa khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhiều mô hình mới được triển khai, đạt hiệu quả tích cực, góp phần thắp lên tinh thần sống xanh từ miền biển đến miền núi.

Ngư dân bảo vệ môi trường biển

Câu lạc bộ (CLB) “Ngư dân bảo vệ môi trường biển” do Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Hải đội 2 thành lập từ tháng 8-2025.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Sương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường, mô hình CLB này đã góp phần quan trọng giúp ngư dân hình thành thói quen tự giác trong từng chuyến ra khơi, từ việc thu gom rác thải đến sử dụng ngư cụ đúng quy định, hướng đến khai thác bền vững lâu dài.

Ngư dân mang rác về bờ khi tàu cập cảng cá Quy Nhơn. Ảnh: Ái Trinh

Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, từ 18 ngư dân là thành viên nòng cốt ban đầu, CLB đã phát triển lên hơn 30 hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom rác ven biển, phổ biến pháp luật thủy sản…

Bà Sương cho biết: Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hội viên được phổ biến và cam kết thực hiện “3 không” - không xả rác thải xuống biển; không sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản.

Nhiều hội viên đã chủ động trang bị thùng chứa rác trên tàu, mang rác về bờ xử lý, thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình khai thác.

Cùng với đó, nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia thu gom rác thải nhựa đại dương. Đây là những ngư dân đã tham gia mô hình thí điểm “Tàu cá thu gom rác thải mang về bờ” do Chi cục Thủy sản phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá tỉnh triển khai từ tháng 12-2023 cho 200 tàu cá thường xuyên cập cảng Quy Nhơn. Đến nay, đã có hơn 200 lượt tàu mang về bờ 3,3 tấn rác thải.

Sự tự giác, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của ngư dân không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, tạo thêm việc làm cho lực lượng thu gom, tái chế phế liệu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản.

Ngư dân Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1975, phường Quy Nhơn) - thuyền viên tàu cá BĐ91052-TS - chia sẻ: “Chúng tôi tận dụng túi lưới, bao tải để đựng rác. Anh em sử dụng xong thì bỏ vào đó. Việc thu gom rác mang về bờ đã trở thành thói quen hằng ngày”.

Còn ông Nguyễn Thành Long - chủ tàu cá BĐ97459-TS (phường Hoài Nhơn Đông) cho biết: “Dù cập cảng ở đâu, tàu chúng tôi cũng không quên mang rác về bờ. Tôi vẫn nói vui rằng, sau cả tháng lênh đênh trên biển, mang rác về giống như “mang quà” về quê hương”.

Lan tỏa ý thức xanh ở vùng cao

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường nông thôn”, tháng 10-2025, Hội Nông dân xã Ya Hội đã thành lập Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông (xã Ya Hội) với 81 thành viên tham gia.

Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông tích cực gìn giữ vệ sinh môi trường trong làng. Ảnh: Chu Hằng

Anh Nông Văn Chinh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Mông - cho biết: “Khi tham gia chi hội, hội viên được nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ môi trường như giữ gìn vệ sinh, phân loại rác thải...

Hằng tháng, chi hội tổ chức tổng dọn vệ sinh đường làng. Mới đây, chi hội phối hợp với đơn vị bộ đội đào 14 hố rác cá nhân và 1 hố rác tập trung tại hội trường làng”.

Anh Phùng Văn Trang là một trong những hội viên tích cực của Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông. Anh bày tỏ: “Gia đình tôi đã thực hiện thu gom, phân loại rác và dọn dẹp đường trong làng. Điều này góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giúp đường làng luôn sạch đẹp. Tôi sẽ tuyên truyền bà con trong làng cùng tham gia vào chi hội, chung tay bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư”.

Theo ông Triệu Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ya Hội, Hội đã chỉ đạo Chi hội Nông dân bảo vệ môi trường làng Mông thu hút thêm hội viên tham gia; đồng thời, tập trung hơn nữa vào các nội dung tuyên truyền, vận động hội viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định; xây dựng các mô hình “Đoạn đường nông dân tự quản”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới nơi cao nguyên Gia Lai.

CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi (xã Phú Túc) thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng ở địa phương. Ảnh: ĐVCC

Tháng 12-2025, CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi (xã Phú Túc) cũng được thành lập, thu hút 20 hội viên tham gia.

Bà Trần Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Túc - cho biết: “Sau khi thành lập, CLB Nông dân bảo vệ môi trường thôn Thắng Lợi đã tổ chức nhiều buổi phát quang, quét dọn đường làng ngõ xóm, thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để CLB có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa”.

Những hành động của người nông dân từ vùng biển đến vùng cao đang góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, tạo nền tảng cho phát triển KT-XH bền vững.