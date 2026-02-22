Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Hội yêu rác Gia Lai ra quân dọn vệ sinh tại đồi thông Phan Đình Phùng

(GLO)- Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), hơn 30 tình nguyện viên của Hội yêu rác Gia Lai đã ra quân thu gom rác thải tại khu vực đồi thông Phan Đình Phùng (xã Ia Hrung). Đây là hoạt động khởi đầu năm mới, nhằm lan tỏa thông điệp giữ gìn cảnh quan môi trường nhân dịp đầu xuân.

hon-30-tinh-nguyen-vien-nhat-rac-tai-khu-vuc-doi-thong-phan-dinh-phung.jpg
Lượng rác thải như túi nilon, ly nhựa, hộp xốp, vỏ chai… tồn đọng tại đồi thông rất nhiều. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau những ngày Tết, lượng rác thải như túi nilon, ly nhựa, hộp xốp, vỏ chai… còn sót lại khá nhiều trong khu vực đồi thông. Các tình nguyện viên được chia thành từng nhóm nhỏ, mang theo bao tải, găng tay, kẹp gắp rác để thu gom, phân loại và tập kết đúng nơi quy định.

Đại diện Hội yêu rác Gia Lai cho biết: Việc tổ chức nhặt rác ngay sau Tết không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan mà còn nhắc nhở cộng đồng về ý thức ứng xử với thiên nhiên.

img-1727.jpg
Mỗi người cùng chung tay góp phần bảo vệ cảnh quan thêm xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Đồi thông Phan Đình Phùng là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ và gia đình trong những ngày đầu năm. Không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, thích hợp cho dã ngoại, chụp ảnh. Tuy nhiên, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, khiến rác thải phát sinh sau các buổi tụ tập.

img-1729.jpg
Rác thải được thu gom trước khi đưa đi xử lý. Ảnh: Hoàng Hoài

Chỉ trong buổi sáng, các tình nguyện viên đã thu gom được nhiều bao rác lớn, góp phần trả lại không gian sạch đẹp cho đồi thông.

