Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

MINH CHÂU MINH CHÂU

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cỏ rực hồng dưới những tán thông xanh ở xã Ia Hrung. Thực hiện: Duy Maya - Minh Châu
img-7190.jpg
Từ tháng 11 trở đi là thời điểm cỏ hồng﻿ đồng loạt khoe sắc dưới những tán thông xanh, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của cao nguyên trong mùa khô
dscf0564.jpg
Cỏ hồng như trải thảm dưới tán thông xanh
dscf0562.jpg
Địa điểm ngắm cỏ hồng chỉ cách trung tâm Pleiku một cây cầu. Từ đồi cỏ hồng có thể ngắm trọn vẹn phố núi
dscf0570.jpg
Ngoài rừng thông xã Glar, năm nay, người dân và du khách có thêm địa điểm ngắm cỏ hồng ở xã Ia Hrung
dscf0589.jpg
Nhiều người đưa con tắm nắng, vui chơi dưới những thảm cỏ hồng
img-7062.jpg
dscf0593.jpg
dscf0596.jpg
Nhiều người dân địa phương cho biết cỏ hồng năm nay đẹp nhất trong vài năm trở lại đây
dscf0580.jpg
Nhiều bạn trẻ check-in đồi cỏ hồng
dscf0594.jpg
null