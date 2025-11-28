Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.
(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.
(GLO)- Chiều 17-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có chuyến khảo sát thực tế tại làng Ơp (phường Pleiku) và làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống của người Jrai.
(GLO)- "Là di sản ẩm thực từ thời thuộc địa Pháp - ổ baguette được người Việt Nam tái hiện theo cách riêng" là nhận xét của CNN Travel dành cho bánh mì của Việt Nam.
(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
(GLO)- Tạp chí du lịch National Geographic của Mỹ vừa giới thiệu 7 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Đà Lạt của Việt Nam đứng đầu danh sách này.
(GLO)- Theo kết quả công bố của World Golf Awards mới đây, Việt Nam được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2025. Đây là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này.
(GLO)- Từ những nông trại cà phê hữu cơ trĩu quả đến những vườn cây ăn trái xanh mướt vốn chỉ phục vụ sản xuất, nay đang dần trở thành những điểm đến phục vụ du lịch trải nghiệm hấp dẫn.
(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa ban hành Công văn số 6045/BVHTTDL-DLQGVN về việc thống nhất giao tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026. Gia Lai cũng là nơi tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.
(GLO) -UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo chuyển các hoạt động trọng tâm của lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya sang "Ngày hội Di sản văn hóa" nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão số 13 và ổn định hoạt động du lịch, văn hóa trên địa bàn.
KFC Úc vừa ra mắt một món ăn mới trong thực đơn, kết hợp giữa món ăn đường phố được yêu thích - bánh mì Việt Nam - với một trong những hương vị đặc trưng của họ - và những người yêu ẩm thực đã tranh cãi nảy lửa.
(GLO)- Những lò gạch ngừng hoạt động đã lâu, dáng vẻ trầm mặc như những tòa tháp cổ hoang phế trên đường Nguyễn Bình (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) gợi lên bao tò mò cho người qua đường.
Lượng khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ đông đang tăng mạnh, gấp 2,6 lần so với năm ngoái.
Với nhiều nền văn minh ở châu Á có niên đại hàng ngàn năm, lục địa này chứa đầy những câu chuyện lịch sử thú vị, từ sự trỗi dậy của các triều đại hùng mạnh đến sự lan truyền của nhiều tôn giáo khác nhau.
Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...
(GLO)- Du lịch Việt Nam đang tiến dần đến mùa cao điểm đón khách quốc tế. Theo Cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 đạt 1,73 triệu lượt, tăng 13,8% so với tháng trước.
Khánh Hòa tạm dừng phục vụ khách tại 3 điểm di tích gồm tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng - Hòn Đỏ và tháp Pô Klong Garai từ hôm nay để ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13).
Đảo Cát Bà lọt top một trong những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á, được tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.
(GLO)- Lễ hội hoa dã qùy-núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 16-11 tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chương trình khai mạc được tổ chức vào tối 14-11 tại sân nhà rông làng Ia Gri.
Việc đoàn Việt Nam tham dự hội chợ WTM London 2025 là hoạt động xúc tiến trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường hợp tác và giao thương trong lĩnh vực du lịch.
(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.
Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.
(GLO)- Tuần lễ hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya năm 2025 dự kiến được tổ chức trong 3 ngày trọng điểm từ 14 đến 16-11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đậm bản sắc Gia Lai.
(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.
(GLO)- Những ngày này, làng nghề trồng hoa Bình Lâm (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng hơn thường lệ. Người dân vừa xuống giống, chuẩn bị cho mùa hoa Tết, vừa theo dõi việc xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.