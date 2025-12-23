Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Trải nghiệm hái dâu tây tại Vườn dâu tây Nhà Gấu. Ảnh: Sơn Ca

Không chỉ đơn thuần là sản xuất nông nghiệp, đây còn là mô hình nhà vườn kết hợp du lịch nông nghiệp trải nghiệm đang được một số hộ trồng dâu trên cao nguyên Pleiku triển khai, từng bước tạo dấu ấn riêng.

Dâu tây Hana Nhật Bản vốn nổi tiếng với vị ngọt đậm, quả to, mọng nước, màu đỏ tươi và hương thơm đặc trưng. Khi được đưa về trồng tại Pleiku, giống dâu này cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng cao nguyên.

Sự tương thích đó đã giúp dâu tây Hana sinh trưởng, phát triển ổn định, cho chất lượng quả đạt yêu cầu, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú về “bản đồ” cây trái nơi đây, mở thêm hướng đi mới cho nhà vườn trong việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với khai thác du lịch trải nghiệm.

Chị Trần Thị Xuân, chủ Vườn dâu tây Nhà Gấu, giới thiệu về những trái dâu tây đầu mùa chín mọng, đậm vị. Ảnh: Sơn Ca

Tranh thủ thời điểm mùa dâu vừa bắt đầu, anh Nguyễn Đức Vinh (ở phường Diên Hồng) đặt lịch cho gia đình trải nghiệm hái dâu tây. Anh chia sẻ, hiện nay tại Pleiku đã có một số vườn dâu tây mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm.

Hầu như tuần nào anh cũng đưa con đến vườn dâu, vừa để các con gần gũi thiên nhiên, vừa tạo thêm không gian vui chơi, khám phá ngoài trời. Điều anh quan tâm là các nhà vườn canh tác theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng để trẻ nhỏ có thể yên tâm hái và thưởng thức dâu ngay tại vườn.

Trẻ em thích thú với trải nghiệm tự tay hái và thưởng thức dâu tây ngay tại vườn. Ảnh: Sơn Ca

Con trai anh Vinh - bé Nguyễn Đức Trọng (SN 2020) không giấu được sự hào hứng khi trên tay là những trái dâu chín đỏ do chính mình hái.

Niềm vui giản dị ấy được em bộc lộ tự nhiên: Đi hái dâu rất vui và em cũng rất thích ăn dâu tây. Những khoảnh khắc như vậy cho thấy sức hấp dẫn riêng của mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Theo đánh giá của nhiều nhà vườn, mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm cuối tuần đang có nhiều tiềm năng phát triển. Hiện, tại phường Pleiku có 3 vườn dâu tây hoạt động theo mô hình này; bên cạnh đó, còn có một số vườn tại địa bàn khu vực Ia Grai, Đak Đoa.

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng nông sản sạch và nhu cầu trải nghiệm ngày càng tăng, Vườn dâu tây Nhà Gấu (252 Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng) đã lựa chọn hướng canh tác theo tiêu chuẩn Global GAP.

Chị Trần Thị Xuân - chủ vườn - cho biết: Dâu tây Hana Nhật Bản rất phù hợp với khí hậu Pleiku. Khi được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Global G.A.P, trái dâu đạt chất lượng, hương vị thơm ngon, ngọt đậm.

Là kỹ sư nông nghiệp, chị luôn đặt mục tiêu sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tháng 12 là lúc bắt đầu vào mùa hái dâu tây Nhật Bản trên cao nguyên Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Tháng 12, dâu tây chính thức vào vụ, kéo dài đến khoảng tháng 4 năm sau. Chị Xuân cho hay: Thời điểm từ Noel đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là thời điểm dâu chín rộ, đẹp nhất. Nhiều trường mầm non và khách hàng đã liên hệ đặt lịch đưa các em nhỏ đến trải nghiệm hái dâu.

Tuy nhiên, vườn chỉ nhận khách khi lượng dâu chín đủ để đảm bảo mọi người có trải nghiệm trọn vẹn. Cuối tuần, vườn mở cửa đón khách; những ngày trong tuần dành cho việc chăm sóc, giúp cây có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.

Những ngày nắng đẹp, tiết trời mát mẻ cuối năm, đến với cao nguyên Pleiku, ghé thăm các vườn dâu tây Nhật Bản, tự tay hái và thưởng thức dâu ngay tại vườn không chỉ là một trải nghiệm thú vị.

Đó còn là dịp để mọi người kết nối với gia đình, con cái, bạn bè, tận hưởng những khoảng thời gian thư thả giữa thiên nhiên cao nguyên trong nhịp sống ngày càng hối hả.