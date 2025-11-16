(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Cao nguyên vào mùa thức giấc

Trong cái nắng lạnh đặc trưng của mùa khô cao nguyên, những rẫy cà phê bắt đầu chuyển sắc đỏ của trái chín, lúa vàng trên những cánh rẫy và hoa dã quỳ nở rực khắp ngả đường. Sau mùa mưa dài, cao nguyên như thức giấc, rộn ràng bước chân du khách trên khắp các cung đường.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch cao điểm, thu hút du khách đến khám phá. Ảnh: Hoàng Ngọc

Núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) trở thành điểm đến nổi bật khi dã quỳ vào mùa bung nở, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Sau bão số 13, hoa dã quỳ lại tươi rỡ khẳng định sức sống mãnh liệt của loài hoa hoang dại. Bức tranh thiên nhiên cuối năm thêm phần quyến rũ với đồi cỏ hồng ở rừng thông Đak Đoa và những rừng cao su chuẩn bị thay lá, mang vẻ đẹp như mùa thu châu Âu giữa lòng Tây Nguyên.

Theo anh Phạm Hoàng Trực-Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn), việc hợp 2 tỉnh đã tạo điều kiện để các đơn vị lữ hành ở phía Đông đang vào mùa du lịch thấp điểm đẩy mạnh hơn nữa khai thác tour du lịch đặc trưng trong mùa khô ở vùng đất phía Tây tỉnh.

Hiện Công ty Gotour Travel đang khai thác tour ngắm hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya, tour khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (trải rộng trên địa bàn các xã Krong, Đak Rong, Đak Sơmei và Ayun) hay tour trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly).

Du khách quốc tế thích thú hòa mình vào mùa hoa dã quỳ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng với hướng đi đó, nhiều DN lữ hành khác cũng đang khai thác thế mạnh đặc trưng của mùa khô cao nguyên để đa dạng hóa sản phẩm và nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty CP Cao Nguyên Việt (phường Diên Hồng) cho rằng khí hậu và cảnh sắc thiên nhiên trong mùa khô mang lại nhiều lợi thế cho du lịch cùng cao nguyên, nhất là các tour mang tính dân tộc học để thu hút khách quốc tế.

Ông Hải nhấn mạnh: “Văn hóa bản địa là thế mạnh lớn của du lịch Gia Lai. Đây là yếu tố được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi nhiều lễ hội truyền thống diễn ra trong cộng đồng người Bahnar, Jrai”.

Tái hiện các hoạt động sinh hoạt văn hóa bên bờ sông phục vụ du khách chụp ảnh là một trong những hoạt động đặc sắc tại làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly). Ảnh: Hoàng Ngọc

Một số làng du lịch cộng đồng trên cao nguyên cũng đang sôi động bước vào mùa đón khách với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc địa phương. Tại các làng du lịch cộng đồng như Ia Mơ Nông hay Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung), du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động giã gạo, đan lát, dệt vải, mang bầu khô đi lấy nước giọt, trình diễn cồng chiêng hay hóa trang ma bùn để chụp ảnh lưu niệm.

Chị Đinh Thị Mến, hướng dẫn viên du lịch ở làng Mơ Hra-Đáp cho biết: Thời gian qua, lượng khách đến làng đông hơn hẳn nhờ sự lan tỏa của các travel blogger và hot TikToker. Các hoạt động bắt cá suối, làm bánh củ mì hay tái hiện đời sống lao động truyền thống đã trở thành điểm thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Trải nghiệm “một ngày làm nông dân”

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, mùa thu hoạch nông sản còn mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt. Trên khắp các nương rẫy, nông dân hân hoan bước vào mùa thu hoạch cà phê, tuốt lúa rẫy... Những hoạt động này vốn gắn liền với đời sống người nông dân, nay trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm mùa thu hái cà phê. Ảnh: Chiêu Ly

Nhiều nông trại cà phê hữu cơ ở Gia Lai hiện mở cửa đón khách trải nghiệm quy trình trồng, thu hoạch và chế biến cà phê sạch, như Farm Mẹ Thu, nông trại của anh Đoàn Anh Tuấn (đều ở xã Kon Gang) hay các vùng trồng cà phê nổi tiếng của tỉnh. Việc đưa du khách trải nghiệm “một ngày làm nông dân”-trực tiếp thu hoạch cà phê và tìm hiểu quy trình chế biến-là một ý tưởng mới mẻ, đang thu hút du khách khi đến cao nguyên Gia Lai, đặc biệt là khách quốc tế.

“Mỗi mùa thu hoạch, nông trại đón khá nhiều du khách, trong đó có khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê và trải nghiệm đời sống người dân vùng chuyên canh”, anh Đoàn Anh Tuấn cho biết.

Gotour Travel cũng hướng tới các chương trình du lịch trải nghiệm mùa hái cà phê. “Đây không chỉ là hoạt động mang đậm bản sắc vùng cao nguyên, mà còn đáp ứng đúng xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay của du khách. Đó là được trực tiếp tham gia các hoạt động mang hơi thở, bản sắc đời sống người dân địa phương”, anh Phạm Hoàng Trực nhấn mạnh.

Đặc biệt, hoạt động tuốt lúa rẫy cũng được DN du lịch, làng du lịch cộng đồng đưa vào phục vụ du khách như một điểm nhấn riêng của mùa khô. Theo Chị H’Uyên Niê, Phó Trưởng ban quản lý làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông, bà con đã chuẩn bị sẵn sàng để hướng dẫn du khách tuốt lúa, hái cà phê, cùng sinh hoạt như một người nông dân thực thụ.

“Qua các mùa lúa rẫy trước, nhiều du khách thích thú khi được khoác lên bộ đồ truyền thống của người Jrai, đeo gùi, lên rẫy dùng tay trần tuốt lúa…”, chị H’Uyên Niê cho biết.