Ngắm bó hoa nặng 10 tấn, lập kỷ lục Việt Nam tại Đà Lạt

Theo Trường Nguyên (NLĐO)
Đường phố Đà Lạt rực rỡ sắc màu cùng 80 hoa hậu diễu hành Tea Carnival
80 hoa hậu tham gia Tea Carnival - diễu hành đường phố nghệ thuật qua các tuyến đường trung tâm Đà Lạt trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025.
Hàng ngàn du khách thích thú đến tham quan, chụp ảnh tại nơi trưng bày bó hoa lớn nhất Việt Nam tại Vườn hoa Đà Lạt.
Cao nguyên đá Đồng Văn của Tuyên Quang lần đầu được vinh danh “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”, đánh dấu bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.
(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.
(GLO)- Tại Nghị quyết số 389/NQ-CP, Chính phủ đã bổ sung 41 các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai).
Được xây dựng vào năm 1909 dưới thời vua Tự Đức, đình Bình Thủy (Cần Thơ) nổi bật với kiến trúc Nam Bộ hòa quyện với phong cách nghệ thuật thời Nguyễn.
Không chỉ được ngắm, du khách còn có thể tự tay hái những trái su nụ rồi luộc lên thành món su su luộc chấm chao - món ăn giản dị, chuẩn vị thiên nhiên Núi Cấm níu chân những vị khách khó tính nhất.
Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 18 (FITVEN 2025) thu hút sự tham gia của 3.000 doanh nghiệp du lịch Venezuela và các công ty lữ hành của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 7 doanh nghiệp Việt.
Trên tờ Sydney Morning Herald, du khách người Úc Ben Groundwater chia sẻ lý do vì sao anh quay lại Việt Nam trong suốt 20 năm qua.
(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.
(GLO)- Từ những nông trại cà phê hữu cơ trĩu quả đến những vườn cây ăn trái xanh mướt vốn chỉ phục vụ sản xuất, nay đang dần trở thành những điểm đến phục vụ du lịch trải nghiệm hấp dẫn.
Mùa Đông đến sớm mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách: được ngắm sắc Thu rực rỡ trong tiết trời se lạnh, khi hơi sương phủ mờ trên mặt hồ và tuyết đầu mùa đã lấp ló trên đỉnh Phú Sĩ.
Thái Lan áp dụng mức phạt 300 đô la Mỹ (khoảng 7,5 triệu đồng) đối với người uống rượu bia vào ban ngày sau khi luật rượu bia thay đổi.
(GLO)- Những lò gạch ngừng hoạt động đã lâu, dáng vẻ trầm mặc như những tòa tháp cổ hoang phế trên đường Nguyễn Bình (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) gợi lên bao tò mò cho người qua đường.
Với nhiều nền văn minh ở châu Á có niên đại hàng ngàn năm, lục địa này chứa đầy những câu chuyện lịch sử thú vị, từ sự trỗi dậy của các triều đại hùng mạnh đến sự lan truyền của nhiều tôn giáo khác nhau.
Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...
Đảo Cát Bà lọt top một trong những hòn đảo tuyệt nhất Đông Nam Á, được tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic Traveller gợi ý là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.
Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.
(GLO)- Những ngày này, làng nghề trồng hoa Bình Lâm (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) rộn ràng hơn thường lệ. Người dân vừa xuống giống, chuẩn bị cho mùa hoa Tết, vừa theo dõi việc xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.
Các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống thực tế cùng các chủ thể văn hóa, giao lưu ẩm thực dân tộc… sẽ góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Lễ hội bia Đức-Đà Nẵng 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt-Đức, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.
(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.
Lần đầu tiên, TP.HCM có tour du lịch cột mốc biên giới, nhằm cung cấp ra thị trường sản phẩm du lịch ý nghĩa, mới mẻ, đặc biệt kết hợp giáo dục lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho mọi người.
Lonely Planet vừa công bố danh sách 25 điểm đến du khách nhất định phải tới thăm vào năm 2026 và bất ngờ khi tạp chí du lịch uy tín toàn cầu trên chọn điểm đến này ở Việt Nam mà không phải là các cái tên 'nổi đình nổi đám' như Đà Nẵng, Nha Trang hay vịnh Hạ Long...
Long Thành sẽ trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới - cạnh tranh với các sân bay ở Dubai và Dallas.