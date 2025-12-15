Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngắm bó hoa nặng 10 tấn, lập kỷ lục Việt Nam tại Đà Lạt

Hàng ngàn du khách thích thú đến tham quan, chụp ảnh tại nơi trưng bày bó hoa lớn nhất Việt Nam tại Vườn hoa Đà Lạt.

CLIP: Ngắm bó hoa kỷ lục Việt Nam tại Đà Lạt
Ngày 15-12, khu vực trước Vườn hoa Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh với bó hoa tươi khổng lồ đang được trưng bày ở đây.

Bó hoa khổng lồ này có chiều dài 12,5 mét, đường kính bề mặt bó hoa 8 mét, đường kính phía cuối bó hoa là 2 mét, được 120 nghệ nhân, nhân viên Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm thực hiện.

Bó hoa này ước tính nặng khoảng 10 tấn, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác lập kỷ lục là bó hoa lớn nhất Việt Nam

Việc trưng bày bó hoa này tạo nên điểm nhấn thú vị, thu hút rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh trong thời tiết mát mẻ của Đà Lạt.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tạo dựng bó hoa tươi khổng lồ lần này không chỉ là hình thành một sản phẩm du lịch mới, mà còn là dịp để quảng bá, tôn vinh hoa và nghề trồng hoa của Đà Lạt - Lâm Đồng.

Trong sáng 15-12, không khí trước Vườn hoa Đà Lạt trở nên rộn ràng khi có hàng ngàn người đến check-in.

