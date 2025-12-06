Người nước ngoài có thể xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Tại Nghị quyết số 389/NQ-CP, Chính phủ đã bổ sung 41 các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Chính phủ bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023 của Chính phủ về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ.

Người dân làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hoài

Trong đó có 4 cửa khẩu hàng không quốc tế (gồm Long Thành (Đồng Nai), Gia Bình (Bắc Ninh), Vinh (Nghệ An) và Chu Lai (Đà Nẵng); 11 cửa khẩu biên giới đất liền (Đồng Đăng (Lạng Sơn), Lào Cai, Trà Lĩnh (Cao Bằng), Lóng Sập (Sơn La), Nam Giang (Đà Nẵng), Lệ Thanh (Gia Lai), Bình Hiệp và Tân Nam (Tây Ninh), Thường Phước và Dinh Bà (Đồng Tháp), Thanh Thủy (Tuyên Quang). Đến nay Việt Nam có 27 cửa khẩu biên giới đất liền áp dụng e-visa, trong đó 16 cửa khẩu đã triển khai từ năm 2023.

26 cửa khẩu cảng gồm: Vạn Gia (Quảng Ninh), Diêm Điền (Hưng Yên), Hải Thịnh và Ninh Bình (Ninh Bình), Cửa Lò-Bến Thủy (Nghệ An), Sơn Dương (Hà Tĩnh), Gianh, Hòn La, Cửa Việt (Quảng Trị), Thuận An (Huế), Kỳ Hà (Đà Nẵng), Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Đăk Lăk), Cà Ná và Ninh Chữ (Khánh Hòa), Phú Quý và Liên Hương (Lâm Đồng), Bến Lức (Tây Ninh), Đồng Tháp và Soài Rạp - Hiệp Phước (Đồng Tháp), Mỹ Thới, An Thới, Hòn Chông (An Giang), Trường Long Hòa, Giao Long (Vĩnh Long), Năm Căn (Cà Mau).

Được biế, từ năm 2023, Cảng Quy Nhơn (Gia Lai) cũng đã áp dụng xuất nhập cảnh bằng thị thực điện tử.

Trước đó, theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14-8-2023, có 42 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).