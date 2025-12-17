TUẤN ANH CATERING: CHUYÊN TIỆC TRỌN GÓI UY TÍN GIÁ RẺ TỐT NHẤT GIA LAI

🔖 Phục vụ: TIỆC CƯỚI, sinh nhật, thôi nôi, khai trương, đám hỏi, rước dâu, liên hoan công ty, đám giỗ, giá từ 1.200.000 đồng đến 1.800.000 đồng/bàn.
🌿 CAM KẾT:
• Thực phẩm nguồn gốc rõ ràng, chế biến đảm bảo ATVSTP
• Món ăn thơm ngon, bày trí đẹp mắt, khẩu phần chuẩn
• Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhiệt tình
• Dọn dẹp sạch sẽ, nhanh gọn khi kết thúc tiệc
• Giá cực kỳ phải chăng, tối ưu ngân sách
***
👉 Dịch vụ Tiệc TRỌN GÓI còn hỗ trợ Quý khách hàng:
▪ Lên kế hoạch tổ chức theo yêu cầu của khách hàng một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp
▪ Setup tiệc: Dựng rạp Trang trí, decor theo chủ đề tiệc, sân khấu, backdrop, bong bóng, hoa…
▪ Lên kỹ thuật: Âm thanh, ánh sáng, thiết bị trình chiếu, màn hình led,…
▪ Gói biểu diễn: Đội ngũ bê tráp, MC, nhóm múa, ca sĩ, trống lân,…
▪ Quản lý và chỉ đạo sự kiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc
♨ TIỆC THƠM NGON – TRỌN NIỀM VUI – GIÁ TỐI ƯU
☎ Liên hệ đặt tiệc ngay theo Hotline: 0983 804 302