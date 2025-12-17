TUẤN ANH CATERING: CHUYÊN TIỆC TRỌN GÓI UY TÍN GIÁ RẺ TỐT NHẤT GIA LAI

(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.