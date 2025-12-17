Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TUẤN ANH CATERING: CHUYÊN TIỆC TRỌN GÓI UY TÍN GIÁ RẺ TỐT NHẤT GIA LAI

(GLO)- Tuấn Anh Catering chuyên phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, thôi nôi, khai trương, đám hỏi, rước dâu, liên hoan công ty, đám giỗ.

🔖 Phục vụ: TIỆC CƯỚI, sinh nhật, thôi nôi, khai trương, đám hỏi, rước dâu, liên hoan công ty, đám giỗ, giá từ 1.200.000 đồng đến 1.800.000 đồng/bàn.

🌿 CAM KẾT:

• Thực phẩm nguồn gốc rõ ràng, chế biến đảm bảo ATVSTP

• Món ăn thơm ngon, bày trí đẹp mắt, khẩu phần chuẩn

• Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhiệt tình

• Dọn dẹp sạch sẽ, nhanh gọn khi kết thúc tiệc

• Giá cực kỳ phải chăng, tối ưu ngân sách

👉 Dịch vụ Tiệc TRỌN GÓI còn hỗ trợ Quý khách hàng:

▪ Lên kế hoạch tổ chức theo yêu cầu của khách hàng một cách chỉnh chu và chuyên nghiệp

▪ Setup tiệc: Dựng rạp Trang trí, decor theo chủ đề tiệc, sân khấu, backdrop, bong bóng, hoa…

▪ Lên kỹ thuật: Âm thanh, ánh sáng, thiết bị trình chiếu, màn hình led,…

▪ Gói biểu diễn: Đội ngũ bê tráp, MC, nhóm múa, ca sĩ, trống lân,…

▪ Quản lý và chỉ đạo sự kiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc

TIỆC THƠM NGON – TRỌN NIỀM VUI – GIÁ TỐI ƯU

Liên hệ đặt tiệc ngay theo Hotline: 0983 804 302

