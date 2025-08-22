Quỹ Tín dụng nhân dân Đak Đoa thông báo về việc sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động

(GLO)- Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại Giấy phép hoạt động số 02/NH-GP ngày 05/8/1996 của NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Đak Đoa thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại Giấy phép hoạt động số 02/NH-GP ngày 05/8/1996 của NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Căn cứ quyết định Số 88/QĐ-KV11 ngày 14/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11;

Căn cứ công văn số 1003/KV11-QLGS2 “về việc công bố nội dung thay đổi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận theo điểm b khoản 4 Điều 37 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024”;

Nay Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa trân trọng thông báo nội dung như sau:

Thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đak Đoa là: 3.967.371.527 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn năm trăm hai mươi bảy đồng).

Trụ sở tại: 19 Phạm Ngũ Lão, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02696560478.