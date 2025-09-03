Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Sứ mệnh vì ánh sáng cho mọi người

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên.

﻿Ảnh: Như Nguyện

Tây Nguyên là khu vực có địa bàn rộng lớn, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế, y tế còn hạn chế. Nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa bị mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể (ĐTTT) nhưng do kiến thức hạn hẹp, kinh tế khó khăn… họ cam chịu không đi khám-chữa bệnh. Trong khi đó, mù lòa do ĐTTT có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và phẫu thuật kịp thời.

Nhận thấy thực trạng này, từ khi đi vào hoạt động từ năm 2018, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã chủ động triển khai các chương trình khám sàng lọc miễn phí, phẫu thuật ĐTTT 0 đồng cho hàng ngàn bệnh nhân tại Gia Lai và các tỉnh lân cận.

Riêng năm 2024, bệnh viện đã khám chữa bệnh ngoại trú về mắt cho trên 21.000 ca; trong đó, phát hiện và phẫu thuật điều trị ĐTTT cho 6.038 ca. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã thực hiện khám ngoại trú cho 15.000 ca và phẫu thuật ĐTTT cho 3.600 ca.

Các chương trình xóa mù của bệnh viện được phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, UBND địa phương nhằm tìm kiếm, vận động và hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật đã có thể tự đi lại, làm việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Ông Ksor Bar (làng Ia Sâm, xã Ia Hrú) đã được phẫu thuật ĐTTT miễn phí giúp tìm lại thị lực đôi mắt. Ảnh: Như Nguyện

Hơn 1 năm qua, đôi mắt ông Ksor Bar (SN 1961, làng Ia Sâm, xã Ia Hrú) không nhìn thấy do bị ĐTTT. Thuộc hộ cận nghèo không có điều kiện khám chữa trị nên ông Bar cam chịu mù lòa.

Tuy nhiên, niềm vui đã đến với ông khi vừa qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn và phát hiện, hỗ trợ đưa ông nhập viện phẫu thuật miễn phí vào tháng 5-2025.

Sau ca phẫu thuật, ông Bar đã nhìn thấy rõ, sinh hoạt tự túc không lệ thuộc vào con cháu. “Tôi vui lắm khi tìm lại được ánh sáng, thoát khỏi cảnh mù lòa. Cuộc sống của tôi cũng vì thế mà vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các y-bác sĩ và bệnh viện đã giúp tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống”-ông Bar xúc động nói.

Già làng Y Kin Niê (buôn Tơ Yoa, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Tôi vừa được bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai phẫu thuật ĐTTT giúp tôi tìm lại ánh sáng. Tôi rất vui vì bệnh viện đã quan tâm tạo điều kiện giúp bà con nghèo, khó khăn. Tôi cảm ơn rất nhiều và mong muốn bệnh viện tiếp tục có các chương trình khám chữa bệnh thiết thực, ý nghĩa góp phần chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng khó.

Tiên phong ứng dụng kỹ thuật hiện đại

Không chỉ dừng ở công tác thiện nguyện, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn- Gia Lai còn tiên phong áp dụng các kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh lý về mắt.

Ngoài công nghệ phẫu thuật Phaco tiên tiến, sử dụng kính nội nhãn chất lượng cao, đảm bảo an toàn và phục hồi thị lực nhanh cho bệnh nhân, mới đây, bệnh viện đã triển khai điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng Laser quang đông mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị mới cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh lý võng mạc tại Gia Lai và khu vực lân cận.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong áp dụng các kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh lý về mắt. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại giúp mỗi ca mổ không chỉ thành công về kỹ thuật mà còn trọn vẹn về chất lượng thị giác cho người bệnh.

Với phương châm “Mang ánh sáng đến mọi người”, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cam kết tiếp tục mở rộng quy mô, tăng cường hợp tác, đẩy mạnh các chương trình thiện nguyện để mỗi người dân Tây Nguyên đều có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng rõ ràng, trọn vẹn.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, từ khi đi vào hoạt động năm 2018 đến nay, mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 6 ngàn ca phẫu thuật Phaco điều trị ĐTTT, tổng cộng hơn 35 ngàn ca đã được phẫu thuật xoá mù.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tập trung vào các chương trình hành động cụ thể như: tăng cường khám sàng lọc các bệnh lý về mắt tại các xã vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn nhằm phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ gây mù như đục thủy tinh thể, glaucoma, biến chứng võng mạc do đái tháo đường…

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông-giáo dục sức khỏe về phòng-chống mù lòa trong cộng đồng; tổ chức các đợt phẫu thuật nhân đạo, ưu tiên cho người nghèo, người cao tuổi, bà con dân tộc thiểu số bị mù lòa do bệnh có thể điều trị được.

Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, mở rộng chỉ định kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh để đảm bảo chất lượng và an toàn.